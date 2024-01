Amerika Serikat Luncurkan FINCLUSION untuk Dukung UKM Milik Perempuan di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat melalui USAID dan Nikel Academy mengumumkan peluncuran program baru untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) milik perempuan supaya bisa mengakses pembiayaan dan mengembangkan bisnis mereka. Nikel Academy adalah penyedia pelatihan daring yang didirikan oleh PT Impact Credit Solutions.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam keterangan menjelaskan progam baru yang dimaksud dinamai Financial Inclusion of Women-Led Small and Medium Enterprises (FINCLUSION for W-SMEs). Program ini bertujuan untuk menyalurkan dana sebesar US$50 juta (Rp 782 miliar) dalam bentuk pinjaman kepada UKM milik perempuan di Indonesia.

Perempuan memiliki hampir setengah dari seluruh usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Namun, para perempuan ini seringkali mengalami kesulitan meminjam uang untuk berinvestasi dalam bisnis mereka. Sebab sebagian besar bank tidak mempunyai strategi untuk menyasar sektor UKM atau mengatasi tantangan spesifik UKM yang dipimpin perempuan.

Perempuan pemilik UKM di Indonesia juga menghadapi hambatan sebagai wirausaha, termasuk ketersediaan layanan keuangan, prosedur untuk memperoleh pinjaman, literasi digital, dan menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan tanggung jawab rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah ini, FINCLUSION diharapkan bisa mendukung UKM yang dipimpin perempuan untuk mengakses informasi tentang produk keuangan dan memberikan peluang jaringan, pelatihan bisnis, dan perangkat digital, sekaligus mendukung bank mitra lokal dengan layanan pinjaman digital. Dukungan ini ditargetkan bisa meningkatkan akses terhadap pinjaman bagi perempuan untuk berinvestasi dalam bisnis mereka.

“Amerika Serikat melalui USAID berkomitmen memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk dalam hal peluang ekonomi,” kata Pejabat Direktur Misi USAID Indonesia Erin Nicholson.

Kemitraan ini telah mengembangkan platform publik untuk pelatihan keuangan dan digital, serta platform swasta untuk menargetkan perempuan pemilik UKM terpilih yang dinominasikan oleh bank untuk memperoleh pelatihan tambahan sehingga mengarah pada tawaran pinjaman. Nikel Academy akan bermitra dengan bank-bank lokal berpartisipasi dalam program pelatihan dan memastikan komitmen dari mereka untuk mengalokasikan dan menyalurkan pinjaman kepada UKM yang dipimpin perempuan.

“Nikel melihat peluang besar untuk memudahkan UKM yang dipimpin perempuan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kredit dan berharap dapat berkolaborasi dengan mitra lokal untuk membuka potensi ini,” kata Reinier Musters, Presiden Direktur PT Impact Credit Solutions.

Kemitraan baru ini, diharapkan pula bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, sekaligus memperluas kapasitas pemerintah-swasta dan berinvestasi pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

