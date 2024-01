Amazon PHK Ratusan Karyawan Prime Video an Studio MGM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amazon.com akan memberhentikan ratusan karyawan bagian operasi streaming dan studio. Ini menjadi bagian PHK besar-besaran perusahaan selama dua tahun terakhir hingga tahun 2024.

Staf Prime Video dan Amazon MGM Studios di Amerika Serikat yang di-PHK, diberitahu pada hari Rabu, 10 Januari 2024, dan di sebagian besar wilayah lainnya pada akhir minggu.

Raksasa ritel online ini tahun lalu memangkas lebih dari 27.000 pekerjaan sebagai bagian dari gelombang PHK di sektor teknologi AS setelah industri ini mempekerjakan banyak pekerja selama pandemi.

“Kami telah mengidentifikasi peluang untuk mengurangi atau menghentikan investasi di bidang tertentu sambil meningkatkan investasi kami dan fokus pada konten dan inisiatif produk yang memberikan dampak paling besar,” kata Mike Hopkins, wakil presiden senior Prime Video dan Amazon MGM Studios, kepada karyawan di catatan yang dilihat oleh Reuters.

Perusahaan ini telah mengeluarkan dana secara agresif dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan bisnis medianya, termasuk kesepakatan senilai $8,5 miliar untuk MGM dan sekitar $465 juta untuk musim pertama "The Lord of the Rings: The Rings of Power" di Prime Video pada tahun 2022.

Mereka juga akan meluncurkan iklan di Prime Video serta tingkat langganan bebas iklan yang lebih mahal di beberapa pasar, mirip dengan langkah Netflix dan Walt Disney.

Setelah pemutusan hubungan kerja secara luas pada tahun 2022 dan 2023, banyak perusahaan kini menargetkan proyek dan divisi tertentu untuk memprioritaskan kembali sumber daya mereka.

Amazon baru-baru ini memangkas beberapa pekerjaan di divisi asisten suara Alexa, sementara Microsoft memecat beberapa staf di jaringan profesional LinkedIn.

Layanan Twitch Amazon akan memberhentikan 500 karyawan, atau sekitar 35% tenaga kerjanya, menurut laporan media pada hari Selasa.

Sahamnya, yang melonjak lebih dari 80% tahun lalu, naik 1,5% pada perdagangan sore.

REUTERS

