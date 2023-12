Jokowi Besok Bertemu PM Jepang Fumio Kishida, Ini yang Dibahas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengunjungi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Sabtu, 16 Desember 2023, guna membahas berbagai upaya memperkokoh hubungan kedua negara.

“Besok Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang akan bertemu untuk membahas upaya-upaya yang dapat lebih memperkokoh hubungan bilateral kita,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutan saat peresmian gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jumat, 15 Desember 2023.

Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT ASEAN-Jepang yang digelar pada 16-17 Desember 2023.

“Tadi Wakil Menlu Jepang menyampaikan selama setahun ini, intensitas hubungan Indonesia-Jepang sangat tinggi sekali,” katanya.

Dia menyebut Jepang adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Sepanjang 2022, perdagangan mencapai lebih dari 42 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp651,2 triliun).

Negeri Sakura tersebut juga merupakan investor keempat terbesar di Indonesia. Pada 2022, tercatat investasi Jepang mencapai 3,56 miliar dolar AS (sekitar Rp55,2 triliun).

ASEAN-Jepang secara resmi sepakat membentuk kemitraan strategis komprehensif yang tertuang dalam Joint-Statment on the Establishment of the ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership dalam KTT ke-26 ASEAN-Jepang di Jakarta pada tahun lalu.

Terdapat tiga dokumen dalam pernyataan bersama tersebut, yaitu laporan kemajuan implementasi rencana visi ASEAN-Jepang; rencana kerja 10 tahun di bidang konektivitas siber, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan inovasi; serta visi ekonomi kemitraan ASEAN-Jepang yang melibatkan pihak swasta, komunitas bisnis dan akademisi.

Selain itu, juga didorong kerja sama pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, transisi energi dan ekonomi digital.

Jepang juga telah menyampaikan komitmen pendanaan sebesar 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliun) untuk mendukung implementasi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 3.0.

ANTARA

