Zara Dikecam Publik, Tampilkan Iklan yang Dinilai Menghina Genosida Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merilis kampanye iklan terbarunya, retailer pakaian asal Spanyol Zara menghadapi kemarahan publik dan ancaman boikot atas gambar-gambar kontroversial yang diduga menghina genosida di Gaza.

Zara mengklaim bahwa kampanye tersebut, yang disebut "The Jacket", adalah desain yang dimaksudkan hanya untuk menggambarkan keserbagunaan pakaian.

Namun kecaman publik muncul ketika gambar iklan dengan model Kristen McMenamy berpose dengan manekin berbalut kain putih, yang mirip dengan jenazah dibalut kafan dalam agama Islam.

Foto iklan itu juga menampilkan bebatuan, puing-puing, dan potongan karton yang sangat mirip dengan peta Palestina yang terbalik.

Setelah iklan ini muncul pada Sabtu, banyak pengguna media sosial yang mengumumkan penambahan merek tersebut ke daftar boikot mereka, sambil mengungkapkan kemarahan dan rasa jijik mereka.

"Saya ternganga melihat ini. Boikot seumur hidup. Anda adalah setan yang menjijikkan. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat," tulis salah satu netizen di X.

Mengomentari postingan Zara tentang kampanye tersebut, Melanie Elturk, kepala eksekutif merek fesyen Haute Hijab, berkata: "Ini memuakkan. Gambaran memuakkan, menyimpang, dan sadis macam apa yang saya lihat?"

Seniman Palestina Hazem Harb juga mengomentari kampanye tersebut dan menyerukan boikot terhadap merek tersebut.

"Menggunakan kematian dan kehancuran sebagai latar belakang fesyen adalah tindakan yang sangat jahat, keterlibatannya, dan seharusnya membuat kita marah sebagai konsumen. Boikot Zara," tulis Harb di Instagram.

Harb juga membagikan cuplikan instalasi videonya pada 2008, Burned Bodies, yang ditayangkan di Citta dell'Altra Economia, Roma, dan memiliki kemiripan dengan kampanye Zara terbaru.

Influencer Instagram Dr Noor Amra dan Dr Hina Cheema, yang menjalankan akun @eyegirlmd dan @storyofstyle, membagikan gambar kampanye Zara dalam postingan bersama.

“Kita semua telah melihat gambar-gambar mengerikan dari mayat-mayat yang keluar dari Gaza… Ini jelas merupakan sebuah ejekan yang disengaja terhadap warga Palestina. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan,” tulis mereka di Instagram.

Menanggapi postingan mereka, Mona Kattan, presiden global Huda Beauty, menulis: “Sakit.”

Difoto oleh Tim Walker dengan arahan seni oleh perusahaan Prancis-Amerika Baron & Baron, gambar tersebut menampilkan model Amerika McMenamy mengenakan serangkaian jaket berbeda di ruangan putih bersih, dikelilingi oleh peti kayu dan puing-puing beton.

Patung-patung tersebut tidak memiliki anggota badan, sedangkan manekin dan bangunan telah dibungkus dengan kain putih, serta plastik bening dan putih. Salah satu gambar, yang tampaknya telah dihapus dari kampanye di situs Zara dan media sosial, menggambarkan McMenamy mengenakan jaket kulit bertabur, dengan manekin melayang di balik bungkus plastiknya.

Dari rangkaian gambar yang menampilkan jaket bertabur tersebut, satu-satunya foto yang tersisa secara online adalah gambar close-up dari pakaian tersebut.

Zara belum menanggapi reaksi keras tersebut. National telah menghubungi perusahaan untuk memberikan komentar.

Ini bukan pertama kalinya Zara dihadapkan pada kecaman publik terkait dukungan tersembunyi terhadap “Israel”.

Pada Oktober 2022, warga Israel keturunan Palestina menyerukan boikot terhadap Zara, setelah pemilik waralaba Zara menjamu tokoh politik ekstrem kanan Itamar Ben Gvir untuk acara kampanye pemilu di Raanana, menurut laporan saluran berita Israel N12.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan orang-orang membakar pakaian yang dijual oleh jaringan fesyen tersebut setelah pertemuan yang dipandu oleh Joey Schwebel, ketua Trimera Brands, pemegang waralaba Israel untuk Zara.

Menurut kantor berita Palestina Safa, cabang Zara di wilayah pendudukan mengalami kerugian finansial yang signifikan setelah seruan warga Palestina untuk memboikotnya. Safa mengutip seorang auditor yang mengatakan bahwa "kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan diperkirakan mencapai puluhan juta shekel dalam waktu yang sangat singkat."

Setahun sebelumnya, publik mengecam Zara setelah kepala desainer departemen wanita, Vanessa Perilman, melontarkan komentar kontroversial dalam pesannya kepada seorang model Palestina.

“Mungkin jika rakyat Anda berpendidikan maka mereka tidak akan meledakkan rumah sakit dan sekolah yang didanai Israel di Gaza,” tulis Perilman kepada Qaher Harhash, seorang model Palestina dari wilayah pendudukan Yerusalem timur.

Beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan terkena serangan udara Israel pada pertengahan 2021 selama kampanye pengeboman brutal yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina, termasuk 67 anak-anak di Jalur Gaza yang terkepung.

“Orang Israel tidak mengajari anak-anak untuk membenci atau melempari tentara dengan batu seperti yang dilakukan masyarakat Anda,” tulis Perilman.

Zara didirikan di Spanyol pada 1975. Jaringan ini memiliki lebih dari 2.000 toko di lebih dari 90 negara termasuk Indonesia.

