Peringatan Hari Relawan Internasional 5 Desember, Begini Temanya Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Relawan Internasional yang diperingati setiap tanggal 5 Desember tahun ini mengusung tema “The Power Of Collective: If Everyone did”.

Dilansir melalui unv.org hari peringatan ini diamanatkan oleh Majelis Umum PBB pada 1985. Ini menawarkan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melibatkan sukarelawan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Hari sukarelawan ini adalah kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada para sukarelawan di seluruh dunia untuk mengakui nilai kesukarelaan untuk memajukan perdamaian dan pembangunan. Tema yang diangkat dalam peringatan kali ini karena dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semua orang menjadi sukarelawan.

Karena jika semua orang menjadi sukarelawan, kemungkinan tak terbatas untuk pembangunan berkelanjutan, pangan dan pendidikan yang sama untuk semua orang, lingkungan bersih dan kesehatan yang baik, masyarakat yang inklusif dan damai. Karena kesukarelaan adalah sumber daya terbarukan yang potensinya untuk penyelesaian masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Relawan adalah pihak pertama yang memberikan bantuan kala dunia menghadapi tantangan. Berada pada harus depan saat krisis dan keadaan darurat yang seringkali berada dalam situasi yang sangat sulit. Maka untuk memberikan penghargaan pada seluruh relawan di dunia, dapat menggunakan tagar #IfEveryoneDid dan #IVD2023.

Dilansir melalui nationaltoday.com, tujuan dari sukarelawan ini bukan hanya mengajak orang lain menjadi sukarelawan. Tetapi untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga membuatnya menjadi agen perubahan yang bekerja sebagai mitra dalam membangun dunia yang lebih baik. pembangunan yang berkelanjutan dengan semangat kesetaraan yang mendasari semua interaksi.

Dalam sejarahnya, hal ini muncul pertama kali di Eropa pada abad pertengahan saat agama dan perawatan orang sakit berjalan beriringan. Ratusan rumah sakit yang dikelola oleh gereja merawat penderita kusta dan korban wabah. Kemudian pada abad ke-18 menjadi sukarelawan dinas militer saat memberikan kontribusi pada masyarakat.

Di akhir abad 19 dan awal abad 19-lah mulai berkembang organisasi relawan. Organisasi ini seperti Palang Merah, Lions Club, Rotary Club, dan YMCA. Yang kemudian berkembang hingga akhirnya tahun 1985 ada program relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengkoordinasikan tanggal 5 Desember sebagai Hari Relawan Internasional.

