Profil Israel Defence Forces atau IDF, Militer Israel Pimpinan Menhan Yoav Gallant

TEMPO.CO, Jakarta - Israel Defence Forces (IDF) atau Pasukan Pertahanan Israel terus melakukan serangan balasan kepada kelompok militan Hamas, Palestina sejak diserang pada awal Oktober 2023 lalu. Serangan Israel berkedok membela diri itu berdampak terhadap sipil. Dalam sebulan terakhir lebih dari 10.000 warga Palestina meninggal.

Dinukil dari Reuters, sebulan sejak pecah konflik Hamas Vs Israel, militer Israel dilaporkan telah beroperasi jauh di dalam Kota Gaza, benteng kelompok Palestina Hamas. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa, 7 November 2023. “Pasukan IDF berada di jantung kota Gaza. Mereka datang dari utara dan selatan. Mereka menyerbunya dalam koordinasi penuh antara pasukan darat, udara dan laut,” kata Gallant dalam konferensi pers televisi.

Profil Israel Defence Forces

Israel Defence Forces atau Pasukan Pertahanan Israel adalah sebutan bagi angkatan bersenjata Israel. Satuannya terdiri atas matra Angkatan Darat Israel, Angkatan Udara Israel dan Angkatan Laut Israel. Israel Defence Forces dikenal sebagai salah satu militer paling unik dunia. Lantaran, institusi ini juga mengikutkan perempuan dalam wajib militer sejak pembentukannya.

Dinas militer adalah wajib bagi orang Yahudi dan Druze, baik pria maupun wanita, dan bagi pria Sirkasia. Penundaan wajib militer tersedia bagi pelajar, dan pengecualian dari dinas diberikan kepada wanita yang sudah menikah, wanita dengan anak, dan pria yang sedang mengikuti studi agama. Masa wajib militer aktif adalah 32 bulan untuk pria dan 24 bulan untuk wanita. Ini diikuti dengan periode tugas cadangan wajib selama beberapa dekade, hingga usia 50 tahun untuk wanita dan usia 55 tahun untuk pria.

IDF menggunakan beberapa teknologi yang dikembangkan di Israel. Banyak di antaranya dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan Israel Defence Forces di lingkungan operasionalnya di Levant. Misalnya, tank tempur utama Merkava, pengangkut personel lapis baja Achzarit, sistem pertahanan udara Iron Dome, sistem perlindungan aktif Trophy untuk kendaraan, hingga senapan serbu Galil dan Tavor.

Dikutip dari Britannica, Israel Defence Forces didirikan pada 31 Mei 1948, hanya dua minggu setelah deklarasi kemerdekaan Israel. Sejak pembentukannya, prinsip-prinsip panduannya telah dibentuk oleh kebutuhan negara untuk mempertahankan diri dari negara-negara tetangganya yang jumlahnya lebih banyak. Elemen utama dari doktrin ini adalah keyakinan bahwa Israel tidak boleh kalah dalam satu perang pun.

Pasukan ini termasuk di antara angkatan bersenjata yang paling banyak diuji pertempuran dan terlatih di dunia. Tujuan keamanan Israel Defence Forces adalah untuk mempertahankan keberadaan, integritas teritorial, dan kedaulatan Negara Israel, menghalangi semua musuh Israel, dan mengekang segala bentuk terorisme yang mengancam kehidupan sehari-hari.

Sebagian besar tentara di IDF adalah orang Yahudi, tetapi jumlah rekrutan Kristen terus meningkat sejak 2012. Pada Oktober 2014, Israel Defence Forces menduduki puncak daftar militer paling kuat versi Majalah Business Insider di Timur Tengah dan jugasalah satu angkatan udara terbaik di seluruh dunia. Israel memiliki salah satu tentara yang paling teruji dan siap berperang di dunia dan dapat memobilisasi dengan cepat karena ukuran negara yang relatif kompak.

Angkatan Udara Israel menduduki peringkat pertama di seluruh dunia karena aset luar angkasa mereka: jet tempur canggih, drone bersenjata berteknologi tinggi, dan senjata nuklir. Chris Harmer, seorang analis angkatan laut senior di Institute for the Study of War, dikutip dalam artikel Business Insider menyatakan bahwa pilot untuk mengemudikan, menerbangkan badan pesawat, Angkatan Udara Israel adalah yang terbaik di dunia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REUTERS | BRITANNICA

