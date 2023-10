Aktivis Lingkungan Greta Thunberg Dukung Gaza, Serukan Gencatan Senjata

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis lingkungan Greta Thunberg menyatakan dukungannya kepada rakyat Palestina seiring dengan konflik di Gaza yang telah berlangsung selama dua pekan.

"Hari ini kami melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina dan Gaza. Dunia perlu bersuara dan menyerukan gencatan senjata segera, keadilan dan kebebasan bagi warga Palestina dan semua warga sipil yang terdampak," kata Thunberg melalui platform media sosial X, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Unggahan tersebut disertai dengan sebuah foto Thunberg dan tiga orang lainnya yang sedang memegang poster "Free Palestine", "This Jew Stands with Palestine", dan "Stand with Gaza".



Sebelumnya pada awal pekan ini, aktivis iklim berusia 20 tahun itu dituntut oleh polisi Inggris setelah ditangkap dalam demonstrasi di depan sebuah hotel di London, tempat konferensi migas sedang berlangsung.

Namun, dia telah dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada 15 November 2023.

Jumlah korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan Israel yang sedang berlangsung telah meningkat menjadi 4.385 orang, yang 1.756 di antaranya anak-anak, kata sejumlah pejabat Kementerian Kesehatan di wilayah kantong yang terkepung itu, Sabtu. Di pihak Israel, tidak kurang dari 1.400 orang kebanyakan warga sipil tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sebelumnya, bantuan kemanusiaan yang terdiri dari 20 truk sudah mulai memasuki Jalur Gaza dari penyeberangan Rafah di Mesir. Bantuan ini merupakan yang pertama sejak konflik bersenjata pecah antara Israel dan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.



ANTARA | ANADOLU

