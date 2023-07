Pembatasan Elon Musk Dapat Menjadi Bencana bagi Bisnis Iklan Twitter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Elon Musk untuk sementara membatasi berapa banyak posting yang dapat dibaca pengguna Twitter di situs media sosial dapat merusak upaya Chief Executive baru perusahaan Linda Yaccarino untuk menarik pengiklan, kata profesional industri pemasaran.

Musk, Sabtu, mengumumkan bahwa Twitter akan membatasi berapa banyak tweet per hari yang dapat dibaca oleh berbagai akun, untuk mencegah "tingkat ekstrem" dari pengikisan data dan manipulasi sistem.

Pengguna memposting tangkapan layar sebagai balasan, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melihat tweet apa pun, termasuk tweet di halaman pengiklan perusahaan, setelah mencapai batas.

Veteran industri periklanan mengatakan langkah tersebut menciptakan hambatan bagi Yaccarino, mantan kepala periklanan NBCUniversal yang mulai bulan lalu sebagai chief executive officer Twitter.

Yaccarino telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pengiklan yang menarik diri dari situs tersebut setelah Musk membelinya tahun lalu, demikian laporan Financial Times minggu lalu.

Pembatasan tersebut "sangat buruk" bagi pengguna dan pengiklan yang sudah terguncang oleh "kekacauan" yang dibawa Musk ke platform, kata Mike Proulx, direktur riset di Forrester, Minggu.

"Defisit kepercayaan pengiklan yang perlu dibalik oleh Linda Yaccarino semakin besar. Dan itu tidak dapat dibalik hanya berdasarkan kredibilitas industrinya," katanya.

Lou Paskalis, pendiri konsultan periklanan AJL Advisory dan mantan bos pemasaran di Bank of America, mengatakan Yaccarino adalah "harapan terbaik terakhir" Musk untuk menyelamatkan pendapatan iklan dan nilai perusahaan.

"Langkah ini memberi sinyal ke pasar bahwa dia tidak mampu memberdayakannya untuk menyelamatkannya dari dirinya sendiri," katanya.

Berdasarkan pembatasan baru, akun yang belum diverifikasi awalnya dibatasi hingga 600 posting sehari dengan akun baru yang belum diverifikasi dibatasi hingga 300. Akun yang diverifikasi dapat membaca 6.000 posting sehari, kata Musk dalam sebuah posting di situs tersebut.

Beberapa jam kemudian, dia mengatakan batas dinaikkan menjadi 10.000 posting per hari untuk pengguna terverifikasi, 1.000 per hari untuk tidak terverifikasi dan 500 posting per hari untuk pengguna baru yang tidak terverifikasi.

Seorang juru bicara Twitter tidak menjawab permintaan komentar dan pertanyaan tentang berapa lama pembatasan akan berlangsung.

