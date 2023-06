Asal-usul Hari Buah Sedunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Buah Sedunia diperingati tiap tahun pada 1 Juli. Pertama kali diperingati Hari Buah Sedunia pada 2007. Mulanya berbagi buah sebagai bentuk simpati dan sukacita kepada keluarga, teman, kolega, atau seorang yang membutuhkan. Pada 2023, buah yang dipilih lemon. Adapun motonya, do good.

Tentang Hari Buah Sedunia

Mengutip situs web International Fruit Day, ide merayakan Hari Buah Sedunia bermula keinginan untuk mengadakan hari festival di seluruh dunia. Perayaan untuk semua orang dari berbagai budaya, bangsa, agama, dan gaya hidup.

Mulanya ide tentang perayaan Hari Buah Sedunia datang para mahasiswa alumni social work dari Alice Salomon University of Applied Sciences Berlin. Pada April 2007, para alumni ini sedang mengadakan pesta, berkumpul, dan berbicara mengenai bidang profesi dan berbagai aksi sosial. Sampai muncul kesimpulan subjek sosial dasar, yakni berbagi makanan.

Ide itu berkembang, terutama aspek keberlanjutan lingkungan. Akhirnya, idenya berbagi bersama dan makan buah atau sayuran. Dari ide itu, Hari Buah Sedunia dirayakan pada 1 Juli tiap tahunnya. Saban tahun akan ada Fruit of the Year atau pemilihan buah terbaik dan moto Hari Buah Sedunia.

Perayaan Hari Buah Sedunia pertama kali diadakan di Mauerpark, Berlin, pada 1 Juli 2007. Potongan buah segar diberikan kepada lebih dari 400 tamu. Orang-orang membagikannya kepada teman, pasangan, atau anak-anak mereka.

Tujuannya untuk berbagi buah sebagai sikap simpati dan sukacita dengan keluarga, teman, kolega, atau orang yang membutuhkan. Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan tahun 2021 sebagai tahun buah dan sayuran internasional untuk meningkatkan pemahaman manfaat nutrisi dan kesehatan.

Buah dan moto tahunan Hari Buah Sedunia

2023 : lemon, do good

2022 : blackberry, fruitful peace

2021 : semangka, create change together

2020 : jeruk mandarin, take a fruit break

2019 : pepaya, flirt with more fruit

2018 : kiwi, cherish others

2017 : quince, reformation our food

2016 : lemon, spice up your life

2015 : blueberry, our world, our fruit, our future

2014 : pir, create positive messages

2013 : ara, share fruit and smiles

2012 : ceri, active ageing and solidarity between generations

2011 : mangga, volunteering

2010 : nanas, combat poverty and social exclusion

2009 : apel, creativity and innovation

2008 : raspberry, together in diversity

2007 : stroberi, come together

