China Minta Jepang Tak Ikuti AS Batasi Ekspor Semikonduktor

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan China Wang Wentao mendesak Jepang menghentikan kontrol ekspor semikonduktor, dan menyebutnya sebagai kesalahan karena melanggar aturan ekonomi dan perdagangan internasional.

Kecaman terbaru China atas pembatasan ekspor disampaikan selama pembicaraan Wang dengan Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura pada Jumat, 26 Mei 2023, di konferensi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Detroit.

Jepang, bersama dengan Belanda, pada bulan Januari setuju untuk menyesuaikan kontrol ekspor AS yang akan membatasi penjualan beberapa alat pembuat chip ke China, dan telah membatasi ekspor 23 jenis peralatan manufaktur semikonduktor ke negara tetangganya itu.

AS memberlakukan pembatasan tahun lalu yang bertujuan untuk memperlambat produksi superkomputer China yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem senjata nuklir dan sistem kecerdasan buatan.

Jepang tidak menunjuk China dalam pernyataannya tentang kontrol ekspor, hanya mengatakan bahwa mereka memenuhi kewajibannya untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas internasional.

Pernyataan Senin dari Kementerian Perdagangan China juga mengatakan, bagaimanapun, bahwa China "bersedia bekerja sama dengan Jepang untuk mempromosikan kerja sama praktis di bidang ekonomi dan perdagangan utama."

Pada hari Jumat, Nishimura bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan keduanya sepakat untuk memperdalam kerja sama dalam penelitian dan pengembangan chip dan teknologi canggih seperti komputasi kuantum dan kecerdasan buatan.

Wang juga bertemu dengan Raimondo dan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai saat menghadiri KTT, mengkritik kebijakan ekonomi dan perdagangan AS terhadap Tiongkok, termasuk Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin AS yang mengecualikan China dan bertujuan untuk memberikan alternatif berpusat pada AS. untuk pengaruhnya.

AS, Jepang, dan anggota lain dari Kelompok Tujuh (G7) negara maju bulan ini setuju untuk "menghilangkan risiko" tetapi tidak memisahkan diri dari China, mengurangi paparan mereka terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia dalam segala hal mulai dari chip hingga mineral.

Beijing membalasnya dengan melarang chip produksi Micron AS digunakan di China dengan alasan masalah keamanan. AS lalu mengajak sekutunya untuk melawan boikot tersebut.

REUTERS

