Panas, Jet Tempur Rusia Cegat 2 Pesawat Pengebom AS di Laut Baltik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia mengerahkan jet tempur Su-27 untuk mencegat dua pesawat pembom Angkatan Udara Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Baltik. Seperti dilansir Al Jazeera Rabu 24 Mei 2023, Moskow menegaskan bahwa pengerahan jet tempur itu untuk 'mencegah pelanggaran perbatasan negara'.

“Setelah mengeluarkan pesawat militer asing dari perbatasan negara Rusia, pesawat tempur Rusia itu kembali ke pangkalan udaranya,” kata kementerian pertahanan Rusia. “Awak pesawat tempur Rusia mengklasifikasikan target udara sebagai dua pembom strategis B-1B Angkatan Udara AS,” katanya.

Baca Juga: Dua Harimau Sumatera yang Terancam Punah Lahir di Kebun Binatang AS

Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengkonfirmasi bahwa pesawat AS dicegat oleh Rusia. Ryder mengklaim pesawat pembom B-1 mengambil bagian dalam latihan yang direncanakan di Eropa dan interaksi pesawat tempur Rusia dengan pesawat AS "aman dan profesional".

“Jadi kami memiliki dua pembom B-1 yang merupakan bagian dari gugus tugas pembom… yang kami terbangkan secara teratur ke seluruh dunia. Ini adalah latihan yang telah lama direncanakan di Eropa dan pemahaman saya adalah bahwa ini adalah interaksi yang aman dan profesional dengan pesawat Rusia. Jadi tidak ada yang signifikan untuk dilaporkan, ”katanya kepada wartawan.

Pencegatan Rusia terhadap pesawat pembom AS adalah yang terbaru dari serangkaian interaksi udara yang melibatkan pesawat militer Rusia, AS, dan NATO di tengah ketegangan menyusul invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina tahun lalu.

Lebih dari sepekan lalu, Rusia menyebut dua pesawat militer asing -- satu milik Jerman dan satu lagi milik Prancis -- dicegat saat berusaha 'melanggar' wilayah udaranya.

Pesawat pembom B-1B Angkatan Udara AS, jet tempur F-35A Angkatan Udara Korea Selatan, dan jet tempur F-16 Angkatan Udara AS membentuk formasi saat latihan udara bersama, Korea Selatan, 19 Februari 2023. South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS

Pada Maret, pesawat tak berawak AS jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet Rusia di wilayah udara internasional. Militer AS mengatakan terpaksa membuang drone MQ-9 Reaper di laut setelah salah satu jet Rusia menghantam baling-baling drone.

Rusia membantah bahwa jetnya menyebabkan kerusakan fisik pada drone AS, menuduhnya jatuh saat melakukan manuver tajam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Militer AS segera setelah merilis klip video 42 detik yang tidak diklasifikasikan yang menunjukkan jet tempur Su-27 Rusia melakukan operan jarak dekat sambil membuang bahan bakar dalam upaya nyata untuk merusak optik drone dan instrumen berteknologi tinggi lainnya.

Pada akhir April, jet tempur dari Inggris dikerahkan untuk mencegat pesawat militer Rusia yang beroperasi di utara Skotlandia.

Pesawat tempur Topan mencegat pesawat patroli maritim Tu-142 Rusia saat mendekati wilayah udara Inggris dari Samudra Atlantik Utara setelah terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Norwegia. Sebagai bagian dari respons bersama NATO, Norwegia sebelumnya telah mengirimkan pesawat tempur F-35A angkatan udaranya untuk mencegat pesawat Rusia.

Dua pesawat tempur Su-27 Rusia dan sebuah pesawat Ilyushin IL-20 terbang tanpa memancarkan sinyal transponder di wilayah udara internasional, kata angkatan udara Jerman saat itu.

Awal bulan ini, Rusia mengatakan bahwa dua pesawat, satu Jerman dan satu Prancis, dicegat mencoba untuk "melanggar" wilayah udaranya dan pada pertengahan April, sebuah jet tempur Rusia diacak untuk mengawal sebuah pesawat angkatan laut Jerman di atas Laut Baltik.

Pilihan Editor: 6 Pesawat Militer Rusia Dicegat Jet Tempur AS di Dekat Alaska, Kian Panas?



AL JAZEERA