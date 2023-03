Puluhan Ribu Warga Papua Nugini Tertipu Golden Sun, Modusnya Review Film

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu warga Papua Nugini diduga tertipu oleh sebuah situs review film, bernama Golden Sun.

Meskipun tidak ada angka resmi tentang berapa banyak warga Papua Nugini yang terkena dampak dan berapa banyak uang yang hilang, skema Golden Sun tersebar luas di seluruh negeri.

Seperti dilansir ABC pada Rabu lalu, grup Facebook yang berafiliasi dengan Golden Sun memiliki ribuan anggota. Bahkan, beberapa orang mengatakan jumlah total peserta bisa mencapai puluhan ribu.

"Ini sangat luas, semua orang membicarakannya," kata John Cox, seorang antropolog dari Universitas Melbourne dan pakar skema piramida di Papua Nugini.

Salah satu korban penipuan ini adalah Abraham Tamsen. Tamsen, lulusan universitas dan belum menemukan pekerjaan, berusaha mencari uang saat menerima tautan dari sepupunya.

Tautan tersebut membawanya ke situs web yang bernama Golden Sun, dengan antarmuka kuning cerah dan beberapa bidang kosong untuk mengisi detail pribadinya.

"Sepertinya itu kesempatan yang baik," ujar dia kepada ABC.

Yang dia lakukan hanyalah mendaftar dan membayar biaya. Lalu pemuda itu bisa mulai menghasilkan uang hanya dengan menonton klip film blockbuster berdurasi 15 detik dan menulis ulasan singkat yang positif. Demikian dia diberi tahu.

Tamsen harus merogoh kocek 700 kina – sekitar $350 – untuk bergabung di "level D", hanya itu yang mampu dia bayarkan.

Namun, dia yakin akan mendapatkan uang kembali dengan cepat.

Di Facebook, dia telah melihat orang-orang mengklaim telah mendapat untung besar hanya dalam beberapa minggu melalui Golden Sun.

Dia langsung bekerja mengulas film-film seperti Pirates of the Caribbean dan The Good, The Bad, And The Ugly.

"Saya pikir itu akan menguntungkan saya," katanya kepada ABC.

"Saya menghabiskan sebagian besar waktu dari jam harian saya untuk itu"

Tamsen dihubungkan dengan "manajer regional" yang menggunakan nama "Michael Wiggins" dan mengaku tinggal di Sydney, Australia.

Mereka mengobrol melalui aplikasi pesan instan Telegram, tetapi tidak pernah melalui telepon atau panggilan video.

Michael Wiggins memberikan saran kepada Tamsen dan anggota tim lainnya, untuk mendaftarkan teman dan keluarga mereka ke Golden Sun agar mereka semua bisa mendapatkan bonus.

Dia memberi tahu mereka bahwa Golden Sun terdaftar di Inggris Raya dan memiliki hubungan dengan Universal Studios dan perusahaan produksi film besar lainnya.

Di Facebook, bahkan ada klaim bahwa pendiri Tesla Elon Musk adalah seorang investor.

ABC telah menghubungi Universal Studios dan Elon Musk untuk menanggapi klaim promotor tetapi belum mendapat tanggapan.