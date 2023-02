Miliarder AS Thomas H Lee Ditemukan Tewas di Kantornya

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder Amerika Serikat, Thomas H Lee, yang dianggap sebagai pelopor investasi ekuitas swasta dan pembelian dengan leverage, meninggal pada usia 78 tahun, Kamis, 23 Februari 2023, kata keluarganya dalam sebuah pernyataan tanpa menyebutkan penyebab kematiannya.

The New York Post, mengutip sumber polisi yang tidak disebutkan namanya, melaporkan Lee ditemukan tewas pada Kamis pagi di kantornya di Fifth Avenue Manhattan, markas besar perusahaan investasinya, akibat luka tembak yang dilakukan sendiri.

Menurut Post, dia ditemukan setelah polisi menanggapi panggilan darurat-911 sekitar pukul 11:10.

Departemen Kepolisian New York mengatakan personel layanan medis darurat yang menanggapi panggilan 911 di Fifth Avenue pada sekitar waktu itu menemukan seorang "pria yang dinyatakan meninggal di tempat kejadian".

Polisi tidak memberikan rincian lebih lanjut, dan mengatakan kantor pemeriksa medis kota akan menentukan penyebab dan cara kematiannya.

Kantor koroner tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

"Keluarga sangat sedih dengan kematian Tom," kata keluarga Lee dalam sebuah pernyataan. "Hati kami hancur. Kami meminta agar privasi kami dihormati dan kami diizinkan untuk berduka."

Lee adalah pendiri dan ketua Lee Equity, yang dia bentuk pada 2006, dan sebelumnya menjabat sebagai ketua dan CEO Thomas H. Lee Partners, yang dia dirikan pada 1974, menurut pernyataan biografi yang dirilis oleh keluarganya.

Selama 46 tahun terakhir, Lee bertanggung jawab untuk menginvestasikan lebih dari $15 miliar atau Rp228 triliun modal dalam ratusan transaksi, termasuk akuisisi dan penjualan selanjutnya dari merek seperti Snapple Beverages sam;pai Warner Music.

Dia juga dikenal sebagai dermawan dan wali yang bertugas di dewan banyak organisasi, termasuk Lincoln Center, Museum Seni Modern, Universitas Brandeis, Universitas Harvard, dan Museum Warisan Yahudi.

REUTERS

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580.