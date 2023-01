Uni Emirat Arab Kirim Misi Penjelajahan ke Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Misi ke penjelajahan Bulan pertama Uni Emirat Arab yang dinamai Rashid Rover, pada Jumat, 13 Januari 2023, memulai tugasnya setelah satu bulan penuh melakukan perjalanan sejauh 1,34 juta kilometer dari bumi ke Bulan.

Misi Rashid Rover dibentuk di Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) Uni Emirat Arab oleh sebuah tim yang semuanya warga negara Uni Emirat Arab. Para astronot di misi Rashid Rover dikirim ke angkasa dari stasiun Cape Canaveral Space Force di Florida Amerika Serikat pada 11 Desember 2022 menggunakan roket Falcon 9 buatan SpaceX.

.@MBRSpaceCentre: The Rashid Rover has successfully completed one month in space, travelling close to 1.34 million km. Since the launch, the Emirates Lunar Mission (ELM) team has completed 220 minutes of communication with the world’s most compact rover.https://t.co/Wf8hhUSjRU pic.twitter.com/AzB6ELLDQh