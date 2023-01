Michelle Yeoh Dapat Golden Globe, Anwar Ibrahim Kirim Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengucapkan selamat kepada Michelle Yeoh yang memenangkan penghargaan Aktris Terbaik dalam film musikal atau komedi di Golden Globes 2023 untuk perannya dalam 'Everything Everywhere All At Once'. Michelle menjadi orang Malaysia pertama yang menyabet penghargaan tersebut.

Dalam unggahan yang dibagikan di Facebook, Anwar berharap prestasi Michelle Yeoh di Los Angeles dapat menginspirasi para pegiat dan seniman budaya lokal untuk terus berkarya dan memupuk bakat-bakat kreatif dan berkualitas.

"Saya memuji ikon budaya dan aktris Tan Sri Michelle Yeoh atas pencapaiannya yang luar biasa di industri film dalam memenangkan trofi Aktris Terbaik dalam Musikal/Komedi," kata Anwar Jumat, 13 Januari 2023.

Menurut Anwar, prestasi besar Michelle dalam memenangkan penghargaan Golden Globe membuat Malaysia, terutama penggemar film sangat bangga. Dia menambahkan bahwa ia juga akan segera menonton film Everything Everywhere All at Once.

Aktris berusia 60 tahun itu membuat sejarah pada Selasa, 10 Januari 2023, setelah menjadi pemenang penghargaan Golden Globe pertama di Malaysia. Michelle Yeoh mengalahkan nominasi lain termasuk Lesley Manville untuk film Mrs Harris Goes to Paris, Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu), dan Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande) dalam kategori tersebut.

Michelle Yeoh telah berkarir selama puluhan tahun di Hollywood, dimulai dengan film James Bond 1997 Tomorrow Never Dies dan drama seni bela diri pemenang Oscar 2000 Crouching Tiger, Hidden Dragon.

"Aku hanya akan berdiri di sini dan menerima semua ini. 40 tahun… aku tidak akan melepaskan ini," katanya sambil memegangi patung emas Golden Globe miliknya di Los Angeles.

“Ketika saya pertama kali datang ke Hollywood, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan… sampai saya tiba di sini. Saya datang ke sini dan diberi tahu, ‘Kamu minoritas'," kata Michelle Yeoh.

