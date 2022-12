China Diprediksi Hadapi Satu Juta Kematian COVID-19 pada 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pencabutan pembatasan COVID-19 yang ketat di China dapat mengakibatkan ledakan kasus dan lebih dari satu juta kematian selama 2023. Ini menurut proyeksi baru dari Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) yang berbasis di AS seperti dilansir Reuters Sabtu 17 Desember 2022.

Menurut proyeksi kelompok tersebut, kasus di China akan mencapai puncaknya sekitar 1 April, ketika kematian akan mencapai 322.000 orang. Sekitar sepertiga populasi China akan terinfeksi pada saat itu, kata Direktur IHME Christopher Murray.

Otoritas kesehatan nasional China belum melaporkan kematian COVID resmi sejak pencabutan pembatasan COVID. Kematian resmi terakhir dilaporkan pada 3 Desember. Total kematian akibat pandemi mencapai 5.235 orang.

China mencabut beberapa pembatasan COVID terberat di dunia pada Desember setelah protes publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, negara itu sekarang mengalami lonjakan infeksi, dengan kekhawatiran COVID dapat melanda 1,4 miliar populasinya selama liburan Tahun Baru Imlek bulan depan.

"Tidak ada yang mengira mereka akan tetap berpegang pada nol-COVID selama itu," kata Murray pada Jumat ketika proyeksi IHME dirilis secara online.

Kebijakan nol-COVID China mungkin efektif untuk mencegah varian virus sebelumnya. Namun, penularan yang tinggi dari varian Omicron membuatnya tidak mungkin untuk dipertahankan, katanya.

Grup pemodelan independen di University of Washington di Seattle, yang telah diandalkan oleh pemerintah dan perusahaan selama pandemi, menggunakan data dan informasi provinsi dari wabah Omicron baru-baru ini di Hong Kong.

"China sejak wabah Wuhan yang asli hampir tidak melaporkan kematian. Itulah sebabnya kami melihat ke Hong Kong untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kematian infeksi," kata Murray.

Untuk prakiraannya, IHME juga menggunakan informasi tentang tingkat vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah China serta asumsi tentang bagaimana berbagai provinsi akan merespons ketika tingkat infeksi meningkat.

Pakar lain memperkirakan sekitar 60 persen populasi China pada akhirnya akan terinfeksi, dengan puncaknya diperkirakan pada Januari. Yang paling parah menyerang populasi yang rentan, seperti orang tua dan mereka yang memiliki penyakit pemberat sebelumnya.

Kekhawatiran utama termasuk kumpulan besar individu yang rentan di China, penggunaan vaksin yang kurang efektif dan cakupan vaksin yang rendah di antara mereka yang berusia 80 tahun ke atas, yang paling berisiko terkena penyakit parah.

Yanzhong Huang, rekan senior untuk kesehatan global di Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan ada 164 juta orang di China menderita diabetes, faktor risiko COVID yang buruk. Ada juga 8 juta orang berusia 80 tahun ke atas yang belum pernah divaksinasi.

Pejabat China sekarang mendorong individu untuk didorong dari daftar suntikan buatan China yang lebih baru, tetapi pemerintah masih enggan menggunakan vaksin asing, kata Huang.

Komisi Kesehatan Nasional China mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya meningkatkan vaksinasi dan membangun stok ventilator dan obat-obatan penting.

