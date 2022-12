Biden Sahkan UU Perlindungan Pernikahan Sesama Jenis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghormatan Perkawinan di Gedung Putih pada Selasa, 13 Desember 2022. Undang-undang baru akan memberikan pengakuan federal untuk pernikahan sesama jenis.

"Pernikahan adalah proposisi sederhana. Siapa yang Anda cintai? Dan apakah Anda akan setia kepada orang yang Anda cintai? Tidak lebih rumit dari itu. Undang-undang mengakui bahwa setiap orang berhak menjawab pertanyaan itu untuk diri mereka sendiri. Hari ini adalah hari yang baik," kata Biden di halaman Gedung Putih.

Sorak-sorai meletup dari kerumunan saat Biden menandatangani RUU tersebut. Acara dirayakan dengan meriah, dengan kehadiran pelantun 'True Colours' Cyndi Lauper dan Penyanyi asal Inggris Sam Smith. "Nah, kali ini cinta yang menang," kata Lauper sebelum mulai bernyanyi.

Populer dengan tembang 1983 "Girls Just Want to Have Fun," Lauper, 69 tahun, mengatakan tindakan itu menawarkan ketenangan pikiran bagi keluarga seperti dia dan orang Amerika di seluruh negeri. Lauper adalah seorang aktivis isu LGBT yang telah menikah dengan aktor David Thornton sejak 1991.

"Kita bisa tenang malam ini karena keluarga kita diakui dan karena sekarang kita diizinkan untuk mencintai siapa yang kita cintai, kedengarannya aneh, tapi orang Amerika sekarang bisa mencintai siapa yang kita cintai," kata Lauper kepada wartawan pada pengarahan sebelum pertunjukan.

Pengesahan UU ini didorong atas kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan dukungan hukumnya terhadap pernikahan sesama jenis. Berbicara kepada orang banyak sebelum penandatanganan, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan RUU itu mempromosikan kesetaraan.

"Semua orang berhak menikmati berkah ajaib membangun persatuan dengan orang yang Anda cintai," kata Pelosi.

Sementara, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, yang putri dan istrinya sedang menantikan seorang anak, menyebutnya sebagai "hari kegembiraan".

