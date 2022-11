Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Diharapkan Satukan Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 25 November 2022, didominasi oleh pemberitaan terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Anwar diharapkan bisa merangkul semua golongan di tengah ancaman instabilitas politik usai pemilihan umum Malaysia.

Di urutan pertama top 3 dunia, Pengamat Politik dari Sunway University, Profesor Wong menilai ada tiga hal yang perlu diperhatikan Anwar usai disahkan jadi perdana menteri. Pertama, mengakui kabinet bayangan dari koalisi Perikatan Nasional dengan gaji, sumber daya, dan akses informasi sepadan.

Sedangkan di urutan kedua top 3 dunia adalah mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengucapkan selamat kepada Anwar yang terpilih menjadi Perdana Menteri. Anwar pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia di era pemerintahan Mahathir.

1.Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Disarankan Rangkul Kubu Muhyiddin Yassin

Pengamat Politik dari Sunway University, Profesor Wong, menyarankan supaya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dapat merangkul semua golongan, di tengah ancaman instabilitas politik usai pemilihan umum Malaysia. Menurut Wong, pemerintahan Ibrahim tidak akan bertahan atau bekerja jika minoritas yang cukup besar terus-menerus menentang kebijakan pemerintah. Untuk fokus pada Ekonomi, dia harus memperbaiki politik.

Ketidakpastian hasil pemilu sebelumnya meningkatkan kekhawatiran akan ketidakstabilan politik di salah satu negara Asia Tenggara tersebut. Malaysia memiliki tiga perdana menteri dalam empat tahun terakhir. Kemelut politik berisiko menunda kebijakan penting untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Wong mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan Anwar Ibrahim usai disahkan jadi perdana menteri. Di antaranya, mengakui kabinet bayangan dari koalisi Perikatan Nasional dengan gaji, sumber daya, dan akses informasi sepadan.

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Gerakan Tanah Air Mahathir Mohamad menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya untuk pemilihan umum negara itu di Alor Setar, Kedah, Malaysia, 19 November 2022. Malaysian Department of Information/Hafiz Itam/Handout via REUTERS

2.Ucapkan Selamat kepada Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad: All The Best

Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan selamat kepada mantan wakilnya, Anwar Ibrahim, setelah pengangkatannya sebagai perdana menteri. Meski Mahathir dan Anwar telah berbaikan sebelum pemilihan umum 2018 dan bekerja sama ketika Pakatan Harapan berkuasa, hubungan mereka akhirnya memburuk lagi setelah jatuhnya pemerintahan PH.

Sebelum penggulingan pemerintahan PH pada Februari 2020, Mahathir berulang kali berjanji menyerahkan jabatan puncak kepada Anwar. Ia dianggap oleh pendukung PH sebagai calon perdana menteri mereka.

Duo ini kemudian saling menyalahkan saat kampanye untuk pemilihan umum lalu, dengan Anwar menyalahkan Mahathir atas kegagalan PH selama 22 bulan berkuasa

Kondisi jalanan Kota Jeddah yang terendam banjir, di Arab Saudi, 24 November 2022. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

2.Jeddah dan Mekkah Diterjang Hujan Lebat, 2 Orang Tewas

Setidaknya dua orang tewas pada Kamis, 24 November 2022, ketika hujan lebat mengguyur wilayah barat Arab Saudi, termasuk kota pesisir Jeddah. Otoritas setempat menunda penerbangan dan menutup sekolah-sekolah karena cuaca buruk

Wilayah Mekkah meliputi Jeddah, kota terbesar kedua di Kerajaan Arab Saudi yang berpenduduk sekitar empat juta orang. Media pemerintah melaporkan, jalan yang menghubungkan kedua daerah, yang digunakan banyak peziarah untuk mencapai Mekkah, ditutup setelah hujan mulai turun meski kemudian dibuka kembali.

Di Jeddah, gambar yang di media sosial menunjukkan lalu lintas macet dan sebagian kendaraan terendam air.

