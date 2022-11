Usai KTT G20, Jokowi hingga Xi Jinping Hadiri KTT APEC di Bangkok

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bertolak ke Thailand pada Kamis siang dari Bandara Ngurah Rai Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC ke-29 di Bangkok. KTT APEC digelar mulai 18-19 November 2022, usai KTT G20 rampung dilaksanakan di Bali, Indonesia.

"Saya dengan Ibu Negara dan delegasi terbatas akan berangkat ke Bangkok, Thailand. Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT APEC hingga besok Jumat tanggal 18 November 2022," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers sebelum keberangkatan dari Bali.

Ia mengatakan KTT APEC ini adalah rangkaian terakhir konferensi tingkat tinggi setelah KTT ASEAN dan G20.

Fokus utama Indonesia dalam KTT APEC itu, menurut Jokowi, mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Prinsipnya leave no one behind," kata Jokowi.

Presiden menekankan transformasi digital ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini. Ia menyampaikan mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60 persen GDP dunia, APEC menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik.

KTT APEC akan dihadiri pejabat dari 21 negara Asia-Pasifik. Di antara yang hadir adalah Presiden China Xi Jinping, Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Sebelum APEC, para pemimpin dunia itu telah menghadiri KTT G20 di Bali. Di antara topik utama yang dibahas adalah perang Rusia Ukraina, masalah ketahanan energi dan pangan serta gangguan rantai pasokan.

Pertemuan hari Kamis adalah bagian dari acara selama seminggu. Pembahasan akan berkisar tentang perdagangan, rantai pasokan untuk barang-barang penting dan vaksin, reformasi struktural ekonomi. Ada juga pertemuan CEO, yang berlangsung dari Rabu hingga Jumat, serta pertemuan para pemimpin ekonomi di hari Jumat dan Sabtu.

ANTARA | CNBC