Korban Rasisme, Aktris Hollywood Keturunan China Ini Hiasi Mata Uang AS

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah aktris Hollywood keturunan China, Anna May Wong, akan menghiasi koin mata uang terbaru Amerika Serikat. Ia akan menjadi orang Amerika Asia pertama yang terukir di uang logam AS.

May Wong bekerja di Hollywood selama masa rasisme terbuka dan stereotip.

Koin 25 sen atau seperempat dolar yang menampilkan profil Wong dengan poni khas dan kuku panjangnya mulai beredar pada hari Selasa pekan depan sebagai bagian dari program Perempuan Amerika, kata US Mint dalam sebuah pernyataan.

"Seiring dengan kerja keras, tekad, dan keterampilan Anna May Wong dibawa ke profesi akting, saya pikir itu adalah wajahnya dan gerakan ekspresif yang benar -benar memikat penonton film, jadi saya memasukkan elemen -elemen ini," kata perancang Emily Damstra, yang membantu membuat koin.

Wong lahir pada tahun 1905 di Los Angeles sebagai Wong Liu Tsong. Dia tampil pertama sebagai figuran dalam film "The Red Lantern" pada 1919 dalam usia 14 dan peran utama pertamanya pada 1922 di "The Toll of the Sea".

Dia kemudian tampil di lebih dari 60 film termasuk salah satu film pertama yang dibuat di Technicolor. Dia menjadi aktris utama Asia-Amerika pertama dalam acara televisi AS untuk perannya dalam "Madame Liu-Tsong" pada 1951.

Terlepas dari keberhasilannya, Wong menghadapi diskriminasi anti-Asia dan rasisme di Hollywood di mana ia dibayar rendah dan dilewatkan untuk peran utama, memaksanya untuk pergi ke Eropa untuk main film, dan ke London serta New York untuk tampil di teater. Wong meninggal pada 1961.

"Koin kelima dalam program Wanita Amerika ini untuk menghormati Anna May Wong, seorang pemberani yang memperjuangkan peran multi-dimensi untuk artis Asia-Amerika," kata Direktur Mint Ventris Gibson.

Penulis dan pembela hak-hak sipil Maya Angelou dan Astronaut Sally Ride, wanita Amerika Serikat pertama yang pergi ke luar angkasa, juga dihormati dengan koin dalam seri ini.

Reuters