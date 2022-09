Dubai Bangun Resor Mewah Replika Bulan Raksasa Senilai Rp 74 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Replika bernama "Moon Dubai" itu diyakini akan menambah ekonomi emirat di sektor-sektor seperti perhotelan, hiburan, atraksi, pendidikan, teknologi, lingkungan dan pariwisata luar angkasa. "Moon Dubai akan menjadi proyek pariwisata modern terbesar dan tersukses di seluruh wilayah MENA, menggandakan kunjungan pariwisata tahunan ke Dubai berdasarkan daya tarik global, kesadaran merek, dan berbagai penawaran terintegrasi yang unik," ujar pendiri Moon World Resorts, Sandra G Matthews. Pendiri lainnya Michael R Henderson menambahkan Moon Dubai dapat menampung 10 juta pengunjung per tahun.

Tamu yang mengunjungi resor mewah dapat memanfaatkan bagian spa dan kesehatan, klub malam, pusat acara, tempat pertemuan global, lounge, dan jemputan bulan di dalam hotel. Replika bulan Dubai ini akan mengakomodasi platform pelatihan untuk berbagai badan antariksa dan astronot masing-masing juga.

Perusahaan arsitektur Kanada juga berencana untuk memasukkan "Sky Villas", yang akan dikenal sebagai kediaman pribadi di bulan. "Sekitar 300 unit akan tersedia untuk dibeli, dengan pemilik sky villa menjadi anggota klub anggota pribadi eksklusif di Moon," kata Henderson.

Menurut The National, pembangunan replika bulan raksasa ini akan menelan biaya US$ 5 miliar dengan proyeksi pendapatan tahunan US$ 1,8 miliar. Sampai sekarang, perusahaan sedang mendapatkan lisensi dan merencanakan road show untuk mempromosikan replika bulan kepada klien potensial.

Setelah ini, perusahaan akan memasuki program pra-pengembangan satu tahun, diikuti oleh program pengembangan empat tahun. Moon World Resort juga diharapkan melisensikan empat resor tujuan bulan di seluruh dunia, yaitu di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara dan Asia.

