Indonesia dan Serbia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Serbia sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada Senin, 23 Mei 2022.



Retno dan Selakovic membahas kemajuan hubungan bilateral Indonesia-Serbia dalam pertemuan kali ini. Sejak pertemuan keduanya di KTT Non-Blok di Belgrade pada Desember 2021, Indonesia dan Serbia telah menandatangani MoU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Pembangunan Kapasitas, Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters and Treaty on Extradition, dan MoU Kerjasama Peningkatan Kapasitas Diplomatik.



Sebagai fondasi dalam Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Serbia, Retno dan Selakovic pun menandatangani MoU Konsultasi Politik.

"Bagi Republik Serbia, Republik Indonesia berkepentingan sebagai mitra utama dan terpenting di kawasan Asia Tenggara," kata Selakovic dalam pernyataan bersama yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI pada Senin, 23 Mei 2022.

Menurut Retno, Serbia dan Indonesia berbagai keprihatinan atas dampak perang di Ukraina terhadap kenaikan harga pangan. "Untuk tujuan ini, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan komoditas pangan atau pertanian, khususnya gandum," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Retno juga berterima kasih atas kesediaan Serbia untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor minyak sawit Indonesia hingga 30 persen. Serbia juga diklaim berminat mempekerjakan lebih banyak pekerja Indonesia di berbagai sektor, termasuk di bidang konstruksi, perhotelan, hingga sektor makanan dan minuman.

Untuk mempromosikan kerja sama sosial budaya yang lebih kuat, Retno menyambut baik kelanjutannya Dialog Antaragama Bilateral Indonesia-Serbia (ISBID). "Saya berterima kasih kepada Menteri Selakovic dalam menyampaikan undangan untuk ISBID ke-5 di Serbia," katanya.

Adapun kerja sama Indonesia dan Serbia menunjukkan tren positif meskipun sedang pandemi Covid-19. Pada 2021, nilai perdagangan bilateral bisa mencapai USD 26,8 juta.

Investasi outbound Indonesia di Serbia bernilai lebih dari USD 11 juta terus berkembang dan bahkan menembus lebih jauh ke pasar Uni Eropa, termasuk produksi dan distribusi mie instan dan perkebunan budidaya jamur.

