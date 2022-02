Sempat Batal karena Covid-19, New York City Marathon Digelar Lagi

Sejumlah peserta melintasi jembatan Verrazano-Narrows saat mengikuti lomba lari New York City Marathon di New York, 5 November 2017. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - Lomba lari marathon New York City atau New York City Marathon akan menerima peserta lari dalam kapasitas penuh, yakni sekitar 50 ribu pelari. Jika tidak ada aral melintang, acara ini akan diselenggarakan pada 6 November 2022.

New York City Marathon adalah salah satu lomba lari paling bergengsi di dunia. Pada 2020 acara ini dibatalkan gara-gara pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun lalu, acara ini hanya menerima sekitar 30 ribu pelari dan dilangsungkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Acara New York City Marathon pada tahun lalu telah menjadi momen yang membangkitkan semangat dan pemersatu bagi New York City yang sedang proses pemulihan (dari pandemic Covid-19), menjadi simbol harapan, inspirasi dan ketekunan yang diperbaharui,” kata Direktur pelaksana acara New York City Marathon, Ted Metellus.

Ratusan peserta berlari melintasi jembatan Queensboro saat mengikuti lomba lari New York City Marathon di New York, 5 November 2017. AP

Metellus mengatakan acara akan diselenggarakan pada November 2022 dan pihaknya gembira menyambut para pelari dari berbagai belahan dunia. Dia pun menyebut New York City Marathon adalah salah satu hari terbaik di New York.

Para pelari yang ingin bertanding dalam New York City Marathon, harus memenuhi persyaratan seperti sudah imunisasi dua dosis vaksin virus corona. Acara hiburan dalam New York City Marathon kemungkinan besar akan digelar.

New York City Marathon adalah lomba lari maraton sejauh 42,16 kilometer, yang melintasi lima wilayah di New York City. Biasanya, akan ada ratusan ribu orang menonton acara ini, yang berdiri di sepanjang pinggir jalur lari.

Reuters

