Sidang 1MDB: Leonardo DiCaprio Disebut Terima Rp3,5 Miliar dari Jho Low

TEMPO.CO, Jakarta -Buronan kasus penggelapan dana miliaran dolar dari dana kekayaan abadi pelat merah Malaysia, 1MDB, Jho Low, ternyata menggunakan dana curiannya untuk menggelar pesta-pesta mewah. Termasuk membayar aktor Hollywood Leonardo DiCaprio sebesar US$250 ribu atau Rp3,5 miliar untuk hadir dalam pesta.

Seperti dilansir The New York Post, Kamis 17 Februari 2022, hal ini terungkap dalam sidang mantan bankir Goldman Sachs Group Inc., Roger Ng, yang digelar Pengadilan Federal Amerika Serikat di New York, pada Selasa lalu.

Ng dituduh bersekongkol dengan mantan bankir Goldman, Tim Leissner, untuk membantu Jho Low, yang kini masih buron, mencuri dana miliaran dolar dari 1MDB dengan imbalan suap. Low, yang juga didakwa dengan suap dan pencucian uang, diyakini saat ini tinggal dan bersembunyi di Cina.

Selain membayar DiCaprio, Jho Low juga membayar selebritas Hollywood lain dengan honor yang juga fantastis.

Alex Cohen, kepala keuangan Strategic Group, sebuah perusahaan yang mengatur pesta untuk Low, bersaksi pada Selasa bahwa ia membantu mengatur beberapa acara dengan daftar tamu penting seperti Sean "Diddy" Combs, Jamie Foxx, dan Fergie.

Dia mengatakan kepada juri bahwa Low membayar Paris Hilton yakni US$100 ribu atau Rp1,4 miliar; Megan Fox sebesar US$250 ribu atau Rp3,5 miliar; dan Kim Kardashian sebesar US$50 ribu atau Rp716 juta sebagai imbalan atas kehadiran mereka.

Pemerintah federal menuduh bahwa pesta tersebut didanai oleh uang curian dari 1MDB. Sementara jaksa menuding Ng mengantongi suap US$35 juta atau Rp501 miliar sebagai bagian dari penipuan.

Persidangan Roger Ng dimulai pada pekan ini dan diperkirakan akan berlangsung beberapa minggu. Kemungkinan besar ini akan menjadi satu-satunya persidangan yang akan berlangsung di Amerika Serikat atas kasus penjarahan dana abadi Malaysia yang dikenal sebagai 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Jaksa di seluruh dunia mengatakan uang yang terkumpul untuk dana itu seharusnya membiayai proyek infrastruktur untuk memberi manfaat bagi rakyat Malaysia.

Namun, dana dari 1MDB itu malah digunakan untuk membiayai pengeluaran mewah oleh Low dan orang lain yang dekat dengan mantan perdana menteri Malaysia saat itu, Najib Razak.

