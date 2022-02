India Anjurkan Warganya Tinggalkan Ukraina

Sebuah Boeing C-17A Globemaster III Angkatan Udara AS yang membawa pasukan AS tiba di Bandara Rzeszow-Jasionka, di Polandia, 6 Februari 2022. Sebelumnya, panglima Divisi Lintas Udara ke-82, Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Christopher Donahue, mendarat pada hari Sabtu di bandara Rzeszow-Jasionka, bersama beberapa pesawat dengan peralatan militer AS dan sekelompok tentara.Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS