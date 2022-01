Kiriman Senjata Kedua dari Amerika Serikat Tiba di Ukraina

Penerbang dan warga sipil dari Skuadron Pelabuhan Udara ke-436 menyusun amunisi, senjata, dan peralatan lainnya menuju Ukraina selama misi penjualan militer asing di Pangkalan Angkatan Udara Dover, di Delaware, AS, 21 Januari 2022. Washington mengatakan akan terus mendukung Ukraina di tengah kekhawatiran berkumpulnya puluhan ribu tentara Rusia di perbatasannya. Angkatan Udara AS /Mauricio Campino/Handout via REUTERS