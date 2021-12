Joe Biden Mau Sanksi Bank Terbesar Rusia Jika Putin Menyerang Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menggunakan konferensi video dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa untuk memberitahunya bahwa Rusia akan terkena sanksi ekonomi terberat jika menyerang Ukraina, kata para pejabat AS.

Mereka mengatakan sanksi, yang menurut sebuah sumber dapat menargetkan bank-bank terbesar Rusia dan kemampuan Moskow untuk mengubah rubel menjadi dolar AS dan mata uang lainnya, dirancang untuk mencegah Putin menggunakan ribuan tentara yang berkumpul di dekat perbatasan Ukraina untuk menyerang, dikutip dari Reuters, 7 Desember 2021.

Kremlin telah berulang kali membantah memiliki niat seperti itu dan mengatakan pengerahan pasukannya murni bersifat defensif. Sebaliknya Kremlin khawatir tentang niat Ukraina dan mengatakan pihaknya menginginkan jaminan bahwa Kyiv tidak akan merebut kembali wilayah yang hilang dari separatis yang didukung Rusia.

Rubel Rusia menguat pada hari Selasa meskipun ada ancaman sanksi baru, menurut Reuters.

Menjelang pembicaraan langsung pertamanya dengan Putin sejak Juli, Joe Biden berkonsultasi dengan sekutu Eropa pada hari Senin untuk membahas rencana sanksi terhadap Rusia dan mencari sikap sekutu yang kuat dalam mendukung integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.

Joe Biden berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Mario Draghi dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Mereka meminta Rusia untuk mengurangi ketegangan dan kembali ke meja diplomasi dan mengatakan tim mereka akan tetap berhubungan dekat, termasuk dalam konsultasi dengan sekutu NATO dan mitra Uni Eropa, pada pendekatan terkoordinasi dan komprehensif, kata Gedung Putih.

Tim Biden telah mengidentifikasi serangkaian hukuman ekonomi yang akan dijatuhkan jika Rusia melancarkan invasi, kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Sebuah sumber terpisah yang mengetahui situasi tersebut mengatakan penargetan lingkaran dalam Putin telah dibahas, tetapi tidak ada keputusan yang dibuat. Sanksi terhadap bank terbesar Rusia dan kemampuan untuk mengubah rubel menjadi dolar dan mata uang lainnya juga sedang dipertimbangkan, kata sumber lain.

CNN melaporkan Amerika Serikat dapat memasukkan langkah ekstrem memutuskan Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT yang digunakan oleh bank-bank di seluruh dunia.

Bloomberg melaporkan bahwa Amerika Serikat dan sekutu Eropa sedang mempertimbangkan sanksi yang menargetkan Dana Investasi Langsung Rusia.

Amerika Serikat juga dapat membatasi kemampuan investor untuk membeli utang Rusia di pasar sekunder, tambah Bloomberg, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Gedung Putih menolak berkomentar tentang ancaman sanksi ini.

Tank Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan latihan militer di lokasi dekat perbatasan Krimea yang dicaplok Rusia, Ukraina, 14 April 2021. NATO membantah klaim Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahwa NATO mengerahkan 40.000 tentara dan 15.000 peralatan militer di dekat perbatasan Rusia. Press Service General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS

Joe Biden akan berbicara dari Situation Room Gedung Putih untuk panggilan video dengan Putin yang diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 15:00 GMT.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan masih belum jelas apakah Putin telah membuat keputusan akhir untuk menyerang Ukraina.

Ukraina dan kekuatan NATO menuduh Rusia membangun pasukan di dekat perbatasan, memicu kekhawatiran akan kemungkinan serangan. Moskow membantah rencana semacam itu dan menuduh Kyiv membangun pasukannya sendiri di timurnya, di mana separatis yang didukung Rusia menguasai sebagian besar wilayah Ukraina.

Amerika Serikat telah mendesak kedua negara untuk kembali ke serangkaian perjanjian yang ditandatangani pada 2014 dan 2015 dan dirancang untuk mengakhiri perang separatis oleh penutur bahasa Rusia di Ukraina timur.

"Dia (Biden) akan menjelaskan bahwa akan ada balasan yang sangat nyata jika Rusia memilih untuk melanjutkan, tetapi dia juga akan menjelaskan bahwa ada cara maju yang efektif sehubungan dengan diplomasi," kata pemerintahan senior Biden.

Di Moskow, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pembicaraan akan fokus pada apa yang Rusia anggap sebagai ekspansi merayap NATO ke perbatasannya, serta jaminan keamanan jangka panjang untuk Rusia.

Putin mengatakan dia menginginkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan memperluas lebih jauh ke timur dan janji bahwa jenis senjata tertentu tidak akan dikerahkan di negara-negara yang dekat dengan Rusia, termasuk Ukraina.

Putin diperkirakan akan meningkatkan kemungkinan mengadakan pertemuan puncak AS-Rusia lainnya dengan Biden. Mereka terakhir berbicara melalui telepon pada bulan Juli dan bertemu tatap muka di pertemuan puncak pada Juni di Jenewa.

"Tentu saja (agendanya) adalah hubungan bilateral, yang tetap dalam keadaan yang cukup menyedihkan," kata Peskov kepada wartawan. "Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tampak besar dalam agenda. Terutama ketegangan di sekitar Ukraina, tema kemajuan NATO menuju perbatasan kita, dan inisiatif Presiden Putin tentang jaminan keamanan."

Ketegangan internasional terus meningkat di Ukraina dan wilayah Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengerahkan jet tempur untuk mengawal dua pesawat pengintai militer AS di atas Laut Hitam.

Pada hari Senin, Jenderal AS Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, bertemu secara virtual dengan semua kepala pertahanan NATO tentang "perkembangan keamanan yang signifikan di seluruh Eropa."

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa pertemuan antara Joe Biden dan Vladimir Putin "sangat penting, mengingat konteks saat ini dari apa yang kita lihat terjadi di banyak bagian dunia."

