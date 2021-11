Top 3 Dunia: Kasus Covid-19 di Rusia Naik dan Jokowi Masuk Tokoh Berpengaruh

TEMPO.CO, Jakarta - Berita soal naiknya kasus baru positif Covid-19 di Rusia masuk dalam urutan pertama Top 3 dunia 3 November 2021. Dokter-dokter di Rusia mulai stres dengan kondisi Covid-19 di negara itu.

Pada urutan kedua Top 3 dunia 3 November 2021, diisi dengan berita warga Amerika Serikat yang menolak imunisasi vaksin virus corona dengan mengajukan gugatan. Berikut Top 3 dunia selengkapnya:

1.Dokter Mulai Stres, Angka Kematian Akibat Corona di Rusia Cetak Rekor Lagi

Pada Selasa, 2 November 2021, Rusia melaporkan angka kematian harian akibat Covid-19 sebanyak 1.178. Jumlah itu tertinggi sejak awal pandemi.

Sedangkan jumlah infeksi baru virus corona adalah 39.008 orang.

Tingginya kasus Covid-19 memberi tekanan luar biasa terhadap para dokter. Menurut pihak berwenang Rusia, para dokter menghadapi tekanan fisik dan emosional yang ekstrem.

Baca selengkapnya di sini

Presiden Rusia Vladimir Putin mengenakan sarung tangan saat mengunjungi rumah sakit yang merawat pasien virus Corona di Moskow, Rusia, 24 Maret 2020. Putin tampak mengenakan mengenakan setelan baju hazmat warna kuning. Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS

2.Ribuan Pegawai di AS Tolak Wajib Vaksinasi Covid-19, Siapkan Gugatan

Hampir setengah dari sekitar 10 ribu karyawan di perusahaan pesawat Textron Inc dan Spirit AeroSystems di Wichita, Kansas, AS, tetap menolak imunisasi vaksin virus corona, meski terancam kehilangan pekerjaan.

Pemerintah federal mewajibkan vaksinasi bagi semua pekerja perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah untuk mencegah penularan virus corona.

Banyak pekerja tidak keberatan dengan vaksinasi, katanya, tetapi sangat menentang apa yang mereka lihat sebagai campur tangan pemerintah dalam keputusan kesehatan pribadi.

Baca selengkapnya di sini

Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas/Handout

3. Selain Jokowi, Ini 5 Tokoh Islam Berpengaruh di Dunia Asal Indonesia

Presiden Jokowi kembali masuk dalam daftar 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).

Indeks ini merupakan hasil survei tahunan untuk mengukur dan menunjukkan pengaruh yang dimiliki oleh sejumlah tokoh Islam di dunia. Pengaruh ini dilihat melalui berbagai bidang seperti budaya, pemikiran dan ideologi, politik ataupun ekonomi.

Baca selengkapnya di sini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.