Selain Jokowi, Ini 5 Tokoh Islam Berpengaruh di Dunia Asal Indonesia

JAKARTA -Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali masuk menjadi salah satu dari 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).

Tak hanya Jokowi, beberapa tokoh di Indonesia juga pernah masuk dalam daftar ini.

Indeks ini merupakan hasil survei tahunan untuk mengukur dan menunjukkan pengaruh yang dimiliki oleh sejumlah tokoh Islam di dunia. Pengaruh ini dilihat melalui berbagai bidang seperti budaya, pemikiran dan ideologi, politik ataupun ekonomi.

Mengutip dari The Muslim 500, beberapa tokoh tersebut yaitu:

1. Said Aqil Siradj

Said Aqil Siradj merupakan Ketua Umum PBNU yang menempati peringkat ke-19 pada tahun 2019. Nahdlatul Ulama (NU) dianggap sebagai organisasi Islam tradisional dengan menekankan pendidikan dan keterlibatan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Sebelum menjadi ketua PBNU, Said juga bertugas di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Said Aqil juga mendirikan Said Aqil Center di Mesir sebagai pusat studi yang fokus dalam diskusi Islam.

2. Habib Luthfi bin Yahya

Habib Luthfi bin Yahya menempati peringkat ke-33 di tahun 201o. Beliau ialah Rais Amm dari Jamiyah Ahli Tahriqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyah di Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya menjabat sebagai pimpinan spiritual tarekat Ba Alwi di Indonesia, ia juga adalah Ketua MUI wilayah Jawa Tengah.

3. Din Syamsuddin

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau lebih dikenal dengan nama Din Syamsuddin adalah seorang tokoh Muhammadiyah, organisasi muslim terbesar selain NU di Indonesia. Din pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015. Din masuk ke dalam 500 tokoh Islam berpengaruh di dunia pada tahun 2021.

4. Achmad Mustofa Bisri

Achmad Mustofa Bisri atau lebih dikenal sebagai Gus Mus merupakan seorang cendekiawan muslim yang dikenal karena pemikiran dan karya-karyanya di bidang sastra serta kebudayaan. Gus Mus masuk dalam 500 tokoh Islam berpengaruh di dunia di bidang keilmuan.

5. Ahmad Syafii Maarif

Selain Gus Mus, Ahmad Syafii Maarif atau dikenal juga sebagai Buya Syafii, juga masuk dalam 500 tokoh Islam berpengaruh di dunia di bidang keilmuan. Buya Syafii merupakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1998-2005 dan pendiri Maarif Institute.

WINDA OKTAVIA