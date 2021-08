Singapura Tawarkan AS Evakuasi Warganya di Afghanistan dengan Pesawat AU

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura menawarkan bantuan ke Amerika Serikat untuk mengevakuasi pengungsi dari Afghanistan. Menurut Perdana Menteri Lee Hsien Loong, evakuasi dilakukan dengan menggunakan pesawat multi-role tanker transport (MRTT) A330 milik Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF).

Pesawat MRTT RSAF dapat mengangkut hingga 266 penumpang atau 37.000 kg kargo, dan dapat digunakan untuk mengevakuasi personel yang sakit atau terluka.

“Saya katakan kepada Wakil Presiden (Kamala Harris) bahwa AS sedang melakukan operasi evakuasi pengungsi dari Afghanistan. Singapura ingin menawarkan kepada AS penggunaan pesawat (MRTT RSAF) untuk membantu," ujar Lee dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden AS Kamala Harris, Senin, 23 Agustus 2021.

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris berada di Singapura untuk kunjungan resmi selama tiga hari. Kunjungan ini sekaligus menegaskan kembali komitmen AS untuk Indo-Pasifik.

Kedua negara juga sepakat memperdalam kerja sama di berbagai bidang termasuk keamanan siber, pertahanan dan krisis iklim. Kamala Harris mengatakan akan menindaklanjuti tawaran tersebut.

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tiba di Singapura pada Minggu, 22 Agustus 2021. Ia memulai lawatannya ke Asia dari Singapura. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya pemerintahan Joe Biden untuk melawan pengaruh China di Asia.

Gedung Putih menyatakan kedua negara sepakat memerangi ancaman dunia maya, mengatasi perubahan iklim, mengatasi pandemi COVID-19 dan mengurangi masalah rantai pasokan. Selain itu perjanjian tambahan antara kedua negara di bidang eksplorasi ruang angkasa dan masalah pertahanan. Pengumuman dilakukan setelah Harris bertemu dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Pada Senin pagi, Harris disambut dalam upacara di luar Istana Kepresidenan dengan grup marching band yang memainkan lagu Star Spangled Banner. Kamala Harris kemudian berjalan di sekitar halaman istana ditemani Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Loong kemudian menunjukkan kepada Harris spesies anggrek yang diberi nama seperti dirinya untuk penghormatan. Harris berpartisipasi pula dalam kunjungan kehormatan singkat dengan Presiden Halimah Yacob, sebelum mengadakan pertemuan bilateral dengan perdana menteri.

Setelah itu Kamala Harris menggelar konferensi pers bersama dan mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Changi. Di sana dia berbicara dengan para pelaut Amerika di atas kapal tempur USS Tulsa.

Pada Selasa, Harris akan menyampaikan pidato tentang visi pemerintahan Joe Biden dki wilayah tersebut. Ia juga bertemu dengan para pengusaha untuk membahas masalah rantai pasokan.

Perjalanan tersebut menandai perjalanan luar negeri kedua Harris. Sebelumnya dia mengunjungi Guatemala dan Meksiko pada Juni. Singapura adalah mitra dagang strategis dan jangkar Amerika Serikat di Asia Tenggara.

Selain Singapura, Kamala Harris dijadwalkan akan mengunjungi Vietnam pekan ini. Lawatan tersebut bertujuan memperluas kerja sama dengan kedua negara untuk menawarkan penyeimbang terhadap pengaruh China di kawasan tersebut.

"Amerika Serikat berkomitmen bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami di sekitar Indo Pasifik untuk menegakkan ketertiban internasional berdasarkan aturan, dan kebebasan navigasi, termasuk di Laut China Selatan," kata Kamala Harris.

AP NEWS | REUTERS