Saat Rapat Virtual, Anggota Parlemen Kanada Tertangkap Kamera Sedang Kencing

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Parlemen Kanada, William Amos, menjadi sorotan lokal. Ketika mengikuti rapat parlemen virtual pada Rabu kemarin, ia tidak menyadari kamera komputernya menangkap ia sedang kencing. Alhasil, adegan tersebut menjadi konsumsi banyak peserta rapat saat itu.

Atas kejadian tersebut, Amos meminta maaf. Via Twitter, ia membuat pernyataan pers yang menjelaskan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa dirinya sangat malu mengingat hal itu bukan yang pertama baginya.

"Saya kencing tanpa tahu kamera menyorot saya. Saya benar-benar malu. Meski itu tidak disengaja dan tidak terlihat ke publik, tetap saja apa yang terjadi tak bisa diterima. Saya meminta maaf sebesar-besarnya," ujar Amos, dikutip dari CNN, Sabtu, 29 Mei 2021.

Atas kejadian tersebut, Amos menyatakan dirinya akan berhenti sementara dari posisinya di Parlemen. Pria yang membidangi isu inovasi, sains, dan industri tersebut mengaku ingin meminta bantuan dulu.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi