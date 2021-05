Lockdown, Pasangan Pengantin di India Menikah di Pesawat

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah pernikahan di India berujung penyelidikan oleh polisi setelah muncul dugaan upacara janji sehidup-semati itu dianggap telah melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Pengantin laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka kemungkinan bakal menghadapi sanksi karena maskapai SpiceJet mengatakan mereka tidak mematuhi aturan kendati sudah berulang kali diperingatkan.

Kantor berita ANI mewartakan pasangan dimabuk asmara tersebut berasal dari Madurai, Tamil Nadu, India. Wilayah tersebut berstatus lockdown karena pandemi Covid-19. Namun keluarga pengantin mencoba mengakali dengan memesan pesawat carter untuk menerbangkan mereka ke Bengaluru. Sedangkan pernikahannya sendiri diselenggarakan di udara (dalam pesawat).

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight.

"A SpiceJet chartered flight was booked y'day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony," says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m