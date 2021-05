Kantor Al Jazeera di Jalur Gaza Dibom Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah gedung yang menjadi kantor media internasional, termasuk Al Jazeera, yang ada di Jalur Gaza terkena hantaman bom Israel pada Sabtu, 15 Mei 2021. Gedung itu hancur.

Saat berita ini ditulis, belum ada laporan resmi soal korban jiwa dan jumlah kerugian yang dialami akibat hantaman bom tersebut. Rekaman video yang diunggah Al Jazeera memperlihatkan gedung Al-Jalaa setinggi 11 lantai itu hancur setelah dibom. Debu dan puing-puing berterbangan ke udara.

The moment the building housing AlJazeera and the Associated Press offices in Gaza City was struck by an Israeli missile. Journalists were give an hour warning to evacuate. pic.twitter.com/11MMpvncCA