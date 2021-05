Berubah Sikap, Amerika Dukung Pemberian Paten Vaksin COVID-19 ke Negara Miskin

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika mengubah sikapnya soal pembagian akses paten vaksin COVID-19. Sebelumnya tidak mendukung, sekarang Amerika balik mendorong hal tersebut. Hal itu seiring dengan memburuknya pandemi COVID-19 di sejumlah negara seperti India.

Beberapa pekan terakhir, administrasi Presiden Amerika Joe Biden memang mendapat tekanan dari berbagai sisi soal isu ini. Di satu sisi, Parlemen Amerika dan negara-negara berkembang mendesaknya untuk membagikan akses ke paten vaksin COVID-19. Sementara itu, di sisi lainnya, perusahaan farmasi memintanya untuk tidak mendukung pembagian akses ke paten. Akhirnya sikap ditentukan jelang diskusi WTO.

"Pandemi COVID-19 adalah krisis global dan langkah luar biasa diperlukan untuk situasi luar biasa seperti ini," ujar negosiator Pemerintah Amerika di WTO, Katherine Tai, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 6 Mei 2021.

Perubahan sikap itu didukung oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia berkata, keputusan itu adalah langkah monumental untuk memerangi pandemi COVID-19. Selama ini, Ghebreyesus dikenal kerap mengkritik negara-negara kaya yang ia sebut menguasai mayoritas distribusi vaksin COVID-19.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr