Dukung Joe Biden, CDC Rilis Panduan Kegiatan Aman Lepas Masker di Masa Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika (CDC) mendukung langkah Presiden Joe Biden untuk melonggarkan aturan penggunaan masker. Dikutip dari CNN, CDC mengeluarkan panduan soal kegiatan outdoor apa saja yang aman lepas masker untuk mereka yang telah divaksin penuh (dua pekan setelah menerima dosis kedua vaksin COVID-19).

Salah satu kegiatan tersebut adalah makan malam bersama di ruang outdoor. Untuk warga yang belum divaksin atau baru divaksin sekali, CDC mewajibkan mereka untuk mengenakan masker. Sementara itu, untuk warga yang sudah divaksin penuh, mereka diperbolehkan untuk berkumpul tanpa masker.

"Sains menunjukkan, jika kalian sudah divaksinasi dua kali, kalian bisa menggelar pertemuan kecil-kecilan dengan mereka yang belum divaksin. Bisa juga menggelar makan malam outdoor dengan teman dari berbagai rumah tangga," ujar Direktur CDC, Rochelle Walensky, Selasa waktu Amerika, 27 April 2021.

Panduan kegiatan aman tanpa masker untuk mereka yang telah divaksin penuh tersebut dipublikasikan CDC lewat akun media sosial mereka. Beberapa di antaranya adalah olahraga outdoor, kumpul bareng kecil-kecilan, dan makan malam bersama dengan orang dari berbagai rumah tangga.

Sedikit berbeda dengan Joe Biden, Walensky menegaskan bahwa pelonggaran ini belum menandakan situasi akan segera normal. Ia berkata, ancaman penuluaran masih ada untuk kegiatan-kegiatan dengan jumlah pengikut besar. Namun, Walensky tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang diperbolehkan.

People fully vaccinated against #COVID19 can participate in some indoor events safely, without much risk. Outdoor visits and activities are safer than indoor activities. https://t.co/s5kXwg65fB pic.twitter.com/ZVDpCaQAIO