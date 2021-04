Pangeran Harry Bercakap dengan Pangeran William Saat Pemakaman Pangeran Philip

Reporter: Non Koresponden

Pangeran Harry mengikuti upacara pemakaman Pangeran Philip di Windsor, Inggris, 17 April 2021. Yui Mok/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry terlihat berjalan berdampingan dan bicara dengan Pangeran William saat mereka menghadiri upacara pemakaman Pangeran Philip pada Sabtu.

Harry terlihat berbicara dengan William yang didampingi Kate Middleton, dikutip dari CNN, 18 April 2021.

Keluarga kerajaan mematuhi peraturan Covid-19 Inggris selama pemakaman Duke of Edinburgh dan Ratu Elizabeth II duduk sendirian selama kebaktian untuk mematuhi protokol kesehatan.

Ratu Elizabeth, berpakaian hitam dan dengan masker wajah hitam potongan putih, berdiri sendiri, kepala tertunduk ketika suaminya selama 73 tahun diturunkan ke Royal Vault of St George's Chapel dalam sebuah kebaktian yang dihadiri oleh bangsawan senior termasuk pewaris Pangeran Charles, Reuters melaporkan.

Duke of Sussex dan Duke of Cambridge mengambil tempat berseberangan di Kapel St. George. William duduk di samping istrinya Catherine, Duchess of Cambridge sementara Pangeran Harry duduk terpisah.

Kebaktian tersebut menandai pertama kalinya Pangeran Harry menghadiri acara yang bersama keluarganya sejak wawancara kontroversial istrinya Meghan, Duchess of Sussex, dan Oprah Winfrey.

Acara resmi terakhir Harry adalah kebaktian Persemakmuran tahunan di Westminster Abbey di pusat kota London dua tahun lalu.

Setelah berakhirnya kebaktian dan setelah Ratu Elizabeth pergi dengan Bentley, anggota kerajaan lainnya berjalan kaki kembali ke Kastil Windsor.

Ratu Elizabeth terlihat selama pemakaman Pangeran Philip, suaminya yang meninggal pada usia 99 tahun, di Kapel St George, di Windsor, Inggris, 17 April 2021. [Yui Mok / Pool via REUTERS]

Pangeran Harry, yang terbang dari Amerika Serikat untuk menghadiri pemakaman, berjalan dan berbicara dengan kakaknya Pangeran William dan istrinya Kate di akhir kebaktian, pertama kali mereka berbicara di depan umum sejak Harry dan istrinya Meghan mengatakan kepada Oprah Winfrey bulan lalu, jika keluarga kerajaan bersikap rasis terhadapnya.

Krisis itu datang ketika Pangeran Philip terbaring di rumah sakit. Dikenal dengan gelar Duke of Edinburgh, Pangeran Philip meninggal di usia 99 tahun pada 9 April.

"Kami telah terinspirasi oleh kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Ratu kami, oleh pengabdiannya kepada Bangsa dan Persemakmuran, oleh keberanian, ketabahan dan keyakinannya," kata Deakon Windsor David Conner, dikutip dari Reuters.

Pangeran William berjalan dengan saudaranya Pangeran Harry (tengah) dan istri Catherine, Duchess of Cambridge, setelah pemakaman Pangeran Philip, 18 April 2021.[CNN]

Pangeran Harry memberikan penghormatan terakhir kepada kakeknya pada Senin, menggambarkan dia sebagai "pria yang penuh pengabdian, terhormat dan humoris".

Meghan Markle, Duchess of Sussex, tidak dapat bergabung karena dia sedang mengandung anak keduanya dan disarankan untuk tidak melakukan perjalanan dari California ke Inggris saat ini.

Duke dan Duchess of Sussex menikah di kapel St. George pada 2018. Pernikahan bak dongeng itu mewakili banyak modernisasi keluarga paling terkenal di Inggris.

Namun, Pangeran Harry dan Meghan Markle mundur dari keluarga kerajaan tahun lalu, menyerahkan gelar dan peran kerajaan mereka sebagai anggota senior.

CNN | REUTERS