Korea Selatan Akan Undang Xi Jinping Berkunjung Setelah Covid-19 Diatasi

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri luar negeri Korea Selatan mengatakan pada Sabtu pemerintah akan mempersiapkan kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke Korsel, kata kantor berita Yonhap.

"Segera setelah virus corona baru stabil, kami telah memutuskan untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Xi ke (Korea Selatan) sedini mungkin," kata Chung Eui-yong kepada wartawan setelah pertemuan dengan Anggota Dewan Negara Wang Yi, diplomat tinggi pemerintah Cina, Yonhap melaporkan, dikutip dari Reuters, 3 April 2021.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong bertemu di kota Xiamen, Cina tenggara, pada Sabtu.

Seoul berupaya mengajak Beijing dan negara-negara lain untuk memajukan agenda perdamaian dengan Korea Utara.

Pembicaraan Korea Selatan dan Cina terjadi di tengah ketegangan baru yang disebabkan oleh peluncuran rudal jarak pendek Korea Utara baru-baru ini dan retorikanya yang semakin keras terhadap Korea Selatan.

Dalam siaran pers kementerian luar negeri Korsel yang dilaporkan Yonhap, para menteri setuju untuk mengadakan dialog strategis wakil menteri luar negeri dan dialog "2+2" yang melibatkan pejabat diplomatik dan keamanan kedua negara di paruh pertama tahun ini.

Chung dan Wang juga sepakat untuk terus menjajaki kerja sama antara inisiatif kebijakan regional Korea Selatan dan inisiatif One Belt and One Road Cina.

REUTERS | YONHAP