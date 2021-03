Demonstran Ma Kyal Sin Tewas, Unjuk Rasa di Myanmar Makin Panas

TEMPO.CO, Jakarta - Aparat keamanan di Myanmar melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang berunjuk rasa pada Kamis, 4 Maret 2021. Masyarakat Myanmar masih turun ke jalan kendati sudah 38 orang tewas sejak kudeta militer terjadi pada bulan lalu.

Aksi turun ke jalan ini terjadi di Kota Yangon, Mandalay, Myingan dan kota-kota lain di Myanmar. Unjuk rasa ini sekaligus untuk mengenang kematian seorang demonstran, Ma Kyal Sin, 19 tahun, yang terbunuh dalam aksi protes Rabu, 3 Maret 2021.

Tens of thousands of people are protesting against the military coup in the town of Myingyan in central Myanmar despite the fact that one of the protesters in this town was shot dead during the crackdown yesterday. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ttb8ULIt3D