Sneakers Nike yang Didedikasikan untuk Barack Obama Dilelang Rp 350 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Desain sepatu sneakers Nike yang didedikasikan untuk menghormati mantan Presiden Barack Obama dijual dengan harga US$ 25.000 (Rp 350 juta) dalam lelang.

Sepasang sneakers unik Nike Hyperdunks akan dijual di situs web balai lelang Sotheby's Jumat pukul 16:44 waktu Washington, dengan desain khusus untuk menghormati Presiden AS ke-44 itu.

Sepatu sneakers putih yang mahal menampilkan tanda tangan biru tua Nike "swoosh" dengan detail biru tua dan logo presiden di penutup lidah. Angka "44" dengan jahitan biru dan merah juga dibordir di sisi dalam setiap sepatu. Terdapat juga gambar elang botak dan "1776" terukir di sol sepatu, dikutip dari CNN, 11 Februari 2021.

Saat Obama menjalani masa jabatan pertamanya sebagai POTUS pada 2009, Nike membuatkannya sepasang sepatu basket eksklusif milik pemain Hyperdunk. Hanya dua pasang sepatu yang diyakini ada. Satu pasangan masih dalam kepemilikan Obama, sementara pasangan lainnya adalah pasangan sepatu yang terdaftar di Sotheby's, menurut Highsnobiety.

Nike Hyperdunks juga menyerupai koleksi sepatu sneakers Olimpiade AS "United We Rise" yang dikenakan oleh tim nasional AS di Olimpiade Musim Panas Beijing 2008, menurut Sotheby's. Nike bermitra dengan mendiang bintang NBA Kobe Bryant untuk meluncurkan sepatu tersebut pada April 2008, dan balai lelang itu mengatakan sepatu tersebut memiliki kode tanggal produksi "20091022" untuk 22 Oktober 2009.

Sneakers unik Nike Hyperdunks yang didesain khusus untuk Barack Obama ditampilkan di situs balai lelang Sothebys.[Sothebys]

Sotheby tidak akan mengungkapkan siapa yang mendaftarkan sepatu itu ke balai lelang, tetapi ketika ditanya bagaimana sepatu itu diautentikasi, Brahm Wachter, direktur pengembangan e-Commerce untuk Sotheby's, mengatakan perusahaan yakin sepatu itu diproduksi oleh Nike.

"Melalui penelitian, pengujian, dan konsultasi kami dengan pengirim, kami yakin bahwa sepatu sneakers tersebut adalah sampel konfirmasi asli yang diproduksi oleh Nike," kata Wachter pada Selasa.

Seorang juru bicara Obama menolak berkomentar tentang sepatu tersebut. Nike juga belum berkomentar soal sepatu itu.

Meskipun Obama, seorang penggemar bola basket sejak usia muda, tidak lagi menjabat, ia tetap menjadi pendukung yang berpengaruh pada reformasi keadilan sosial di antara para atlet dan Nike Hyperdunks bukanlah sepatu pertama yang dirancang dengan mempertimbangkan mantan Presiden.

Bintang NBA Steph Curry, yang telah bermitra dengan yayasan Obama's My Brother's Keeper Alliance, yang bertujuan untuk membimbing anak laki-laki dan laki-laki muda kulit berwarna, memakai sepatu Curry 4 miliknya yang berlogo "O" untuk Barack Obama selama pertandingan Golden State Warriors pada tahun 2018, yang kemudian dilelang.

