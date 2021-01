RI Ucapkan Selamat Kepada Presiden Joe Biden dan Wapres Kamala Harris

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengucapkan selamat kepada Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris setelah resmi dilantik pada Kamis waktu Jakarta.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat melalui akun Instagramnya. "Selamat @JoeBiden dan @KamalaHarry atas pelantikan Anda sebagai Presiden yang ke-46 dan Wakil Presiden ke-49 Amerika Serikat," tulis akun Instagram @jokowi.

Menlu Retno berharap pemerintahan baru Amerika Serikat bisa melanjutkan dan memperkokoh kerja sama bilateral dengan Indonesia baik multilateral dengan ASEAN.

"Amerika Serikat adalah mitra strategis dan terpenting Indonesia. AS dan RI memiliki kesamaan nilai seperti demokrasi, kemajukan, toleransi, dan prinsip rule of law. Kedua negara bisa menguatkan kemitraan kokoh yang setara, adil, dan menguntungkan," kata Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, 21 Januari 2021.

Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris mengucapkan selamat seusai pelantikan di Capitol AS, Washington, AS, 20 Januari 2021. Pelantikan ini dihadiri oleh tiga mantan Presiden AS. REUTERS/Brendan McDermid

Menlu Retno Marsudi mengatakan RI berharap pemerintahan baru Joe Biden dan Kamala Harris bisa bekerja sama memimpin perang melawan wabah dan pemulihan ekonomi, serta menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas dunia.

Joe Biden resmi menjabat Presiden AS ke-46 setelah sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts pada Rabu sore waktu Washington atau dini hari waktu Jakarta.

Baca juga: Joe Biden Sebut Surat dari Donald Trump Sangat Murah Hati

Dengan tangannya di atas Alkitab warisan keluarga selama lebih dari satu abad, Biden mengambil sumpah jabatan presiden yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts tepat setelah tengah hari pukul 17.00 PM, dikutip dari Reuters, 20 Januari 2021.

Sementara wakilnya, Kamala Harris, disumpah jabatan sebelum Joe Biden.

Pada siang hari, Harris resmi menjadi perempuan pertama, wakil presiden kulit hitam pertama, dan wakil presiden Amerika Serikat keturunan Asia pertama.

Kamala Harris disumpah jabatan oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor, CNN melaporkan, 20 Januari 2021.

Joe Biden, 78 tahun, menjadi presiden AS tertua dalam sejarah pada upacara pelantikan skala kecil di Washington, karena masalah virus corona dan keamanan menyusul serangan 6 Januari di Capitol AS oleh para pendukung Donald Trump.

TEMPO | REUTERS | CNN

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-inauguration/assuming-u-s-presidency-biden-tells-divided-nation-democracy-has-prevailed-idUSKBN29P0HG?il=0

https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-harris-inauguration-day-2021