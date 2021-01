Dave Bautista Cari Pengukir Tubuh Manatee Dengan Tulisan Trump

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, - Seekor manatee di Florida ditemukan memiliki ukiran 'TRUMP' di tubuhnya. Bintang film Guardians of The Galaxy, Dave Bautista, menawarkan hadiah US$ 20 ribu atau Rp 283 juta bagi siapapun yang bisa menangkap dan menghukum pelakunya.

"Jika belum ada hadiah untuk penangkapan dan penghukuman para MAGA bajingan rendah yang melakukan ini, saya akan memberikan US$ 20 ribu. Dan saya berjanji akan ada bonus untuk hadiah itu," kata Dave dikutip dari CNN, Ahad, 17 Januari 2021.

MAGA merupakan kependekan dari Make America Great Again, yang menjadi slogan kampanye Presiden Donald Trump sejak pemilihan 2016 lalu. Ia memakainya kembali untuk pilpres AS 2020 kemarin.

Manatee nahas itu ditemukan pada 10 Januari di Sungai Homosassa Florida dengan nama Presiden Trump tergores di punggungnya, menurut rilis berita dari Center for Biological Diversity. Tidak jelas apa yang digunakan untuk menandai binatang itu.

Institusi tersebut telah mengumumkan hadiah US$ 5 ribu atau Rp 70,7 juta untuk informasi yang mengarah ke orang yang bertanggung jawab.

Manate Florida adalah pemakan tumbuhan yang bergerak lambat yang juga dikenal sebagai "sapi laut". Manatee adalah subspesies dari manatee India Barat, menurut Komisi Konservasi Ikan dan Margasatwa Florida .

Hewan ini dilindungi oleh Endangered Species Act. Melecehkan seekor manatee termasuk kejahatan federal.

"Manate bukan papan reklame, dan orang tidak boleh mempermainkan hewan yang sensitif dan terancam ini untuk alasan apa pun," kata Jaclyn Lopez, direktur Florida Center for Biological Diversity .

"Bagaimanapun coretan politik ini ditempatkan pada manatee ini, merupakan kejahatan untuk mengganggu makhluk ini, yang dilindungi oleh beberapa undang-undang federal," kata Lopez.

Adapun Dave Bautista dikenal sebagai pendukung presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden. Dalam film Guardians of The Galaxy ia memerankan karakter Drax the Destroyer.

CNN

https://edition.cnn.com/2021/01/16/us/dave-bautista-offers-20000-reward-for-manatee-defacers-trnd/index.html