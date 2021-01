Dimakzulkan, Ini Perusahaan dan Medsos yang Putus Hubungan Dengan Donald Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Pasca kerusuhan US Capitol, Presiden Amerika Donald Trump tak hanya dimakzulkan, tetapi juga ditinggalkan oleh berbagai perusahaan. Mereka ogah berbisnis ataupun disangkutpautkan dengan Donald Trump lagi. Di saat bersamaan, berbagai media sosial juga memblokir Donald Trump, tidak ingin platform mereka digunakannya untuk berorasi.

Salah satu media sosial yang sudah memblokir Donald Trump adalah Twitter. Pekan lalu, mereka memutuskan untuk memblokir permanen Presiden Amerika ke-45 tersebut atas alasan keamanan. Mereka khawatir Donald Trump akan menggunakan Twitter untuk memobilisasi pendukungnya lagi sehingga insiden kerusuhan US Capitol terulang lagi. Sebagaimana diketahui, Twitter adalah medsos favorit Trump.

"Setelah peringatan yang jelas, kami mengambil keputusan ini dengan informasi rterbaik yang kami punya berdasarkan kajian terhadap ancaman keamanan baik di dalam maupun di luar Twitter," ujar pendiri Twitter, Jack Dorsey, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 14 Januari 2021.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?