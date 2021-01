Khawatir Ancaman, Monumen Washington Ditutup Sampai Pelantikan Joe Biden Selesai

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Taman Nasional AS pada Senin menutup Monumen Washington hingga 24 Januari, karena ancaman yang terus berlanjut dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam kerusuhan pro Trump minggu lalu di Capitol AS, untuk mengganggu pelantikan Joe Biden pada 20 Januari.

Dalam pernyataan yang di situs web-nya, Dinas Taman Nasional AS mengatakan ancaman tersebut termasuk kemungkinan gangguan pada acara pelantikan Joe Biden, yang terjadi di beberapa area taman di National Mall.

"Sebagai tanggapan, Dinas Taman Nasional akan menangguhkan tur Monumen Washington mulai 11 Januari 2021 hingga 24 Januari 2021 dan dapat melakukan penutupan sementara akses publik ke jalan raya, area parkir, dan toilet di dalam Mal Nasional dan Taman Peringatan jika kondisi menjamin, untuk melindungi keselamatan publik dan pegawai taman," kata U.S. National Park Service, dilaporkan Reuters, 12 Januari 2021.

Tidak jelas apakah penutupan tersebut akan mencegah Dinas Taman Nasional mengeluarkan izin pertemuan publik baru untuk demonstrasi Amendemen Pertama di National Mall yang digelar saat ini dan 24 Januari.

Demonstran mengelilingi seorang pendukung Presiden AS Donald Trump pasca penyerbuan gedung Parlemen Capitol di Washington, AS, 8 Januari 2021. Desakan pemakzulan berhembus meskipun hanya ada dua minggu tersisa sebelum Presiden terpilih Joe Biden mulai menjabat. REUTERS/Leah Millis

Izin untuk unjuk rasa 6 Januari untuk mendukung Presiden Donald Trump yang menyebabkan kekerasan di Capitol dikeluarkan untuk "Women for America First", sebuah kelompok yang telah terlibat dalam demonstrasi pro-Trump lainnya di Washington menentang hasil pemilu AS yang memenangkan Joe Biden.

Pertemuan lebih dari 25 orang di Mall biasanya membutuhkan izin dari Park Service. Izin kampanye Trump pekan lalu, ketika penyerangan ke Capitol AS terjadi, awalnya terdaftar untuk 5.000 orang tetapi kemudian diperluas menjadi 30.000.

FBI telah menerima informasi yang mengindikasikan protes bersenjata sedang direncanakan di 50 gedung DPR negara bagian dan Gedung Kongres AS di Washington DC, pada hari-hari menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari, CNN melaporkan.

Berita itu muncul ketika langkah-langkah keamanan sedang ditingkatkan menjelang Hari Pelantikan, dengan badan penegak hukum federal, negara bagian dan lokal bersiap untuk kemungkinan lebih banyak kekerasan setelah perusuh menyerbu Capitol AS pekan lalu yang menewaskan lima orang, termasuk seorang petugas Kepolisian Capitol.

FBI juga melacak laporan tentang berbagai ancaman untuk membahayakan Joe Biden menjelang pelantikannya.

"Laporan tambahan menunjukkan ancaman terhadap Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR AS Nancy Pelosi," kata laporan internal FBI.

Persiapan keamanan semakin rumit ketika Chad Wolf, salah satu tokoh kunci yang mengkoordinasikan keamanan dalam negeri termasuk pelantikan Joe Biden, mengundurkan diri pada hari Senin.

Dalam salah satu tindakan terakhirnya, Wolf mengatakan pada Senin bahwa dia telah menginstruksikan US Secret Service untuk memulai operasi Acara Keamanan Khusus Nasional untuk Pelantikan Joe Biden pada hari Rabu, lebih awal sepekan dari jadwal 19 Januari, sehari sebelum Joe Biden akan dilantik.

REUTERS | CNN

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-threats/washington-monument-closed-due-to-threats-to-disrupt-biden-inauguration-idUSKBN29G1VK

https://edition.cnn.com/2021/01/11/politics/fbi-bulletin-armed-protests-state-us-capitol/index.html