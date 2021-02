Pentagon Dituduh Kembangkan Kutu untuk Senjata Biologis

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Amerika Serikat memerintahkan investigasi apakah Departemen Pertahanan menggunakan kutu atau serangga lain sebagai senjata biologis.

Dalam sebuah amandamen yang disahkan pekan lalu, DPR AS meminta Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan untuk menyelidiki apakah eksperimen tersebut dilakukan antara tahun 1950 dan 1975.

Menurut laporan CNN, 18 Juli 2019, amandemen dikenalkan oleh anggota DPR dari New Jersey, Chris Smith, yang mengatakan dia terinspirasi untuk menulisnya dari sejumlah buku dan artikel yang menunjukkan bahwa penelitian signifikan telah dilakukan di fasilitas pemerintah AS termasuk Fort Detrick, Maryland, dan Pulau Plum, New York, untuk mengubah kutu dan serangga lainnya menjadi senjata biologis.

"Jika benar, apa parameter programnya? Siapa yang memerintahkannya?" kata Smith selama debat untuk amandemen. "Apakah ada pelepasan yang tidak disengaja di mana saja atau kapan saja dari kutu yang sakit?"

Penyakit yang paling umum disebarkan oleh kutu adalah penyakit Lyme, yang dapat menyebabkan banyak gejala termasuk demam, nyeri otot, nyeri sendi, ruam dan kelumpuhan wajah. Jika tidak diobati, penyakit itu dapat menyebabkan radang sendi, masalah sistem saraf dan masalah jantung, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

Setiap tahun, hampir 30.000 kasus penyakit Lyme dilaporkan ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), yang juga mengatakan bahwa lebih dari 300.000 orang didiagnosis menderita penyakit ini setiap tahun.

Pada tahun 2017, total 42.743 kasus Lyme dilaporkan dan kemungkinan dilaporkan ke CDC, 17 persen lebih dari tahun 2016, menurut CDC.

Jika investigasi Pentagon menemukan bahwa departemen Pertahanan memberantas penyakit Lyme dari kutu, amandemen tersebut meminta laporan tentang ruang lingkup percobaan dan apakah serangga yang digunakan telah dilepaskan di luar laboratorium apa pun oleh kecelakaan atau desain eksperimen.

Selama debat amandemen, Smith mengatakan penyakit Lyme dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui kutu mewabah di AS dan bahwa orang Amerika memiliki hak mengetahui apakah benar militer AS menggunakan kutu untuk senjata biologis.