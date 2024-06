Belum Diresmikan, Jembatan di India Ambruk dalam Hitungan Detik

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian dari jembatan di Araria, Bihar, India, yang masih dalam pembangunan pada Rabu, 18 Juni 2024, ambruk. Jembatan beton itu dibangun di atas sungai Bakra yang menyedot anggaran pengeluaran hingga jutaan dolar, namun hancur dalam hitungan detik.

Sebelumn ambruk, tampak bagian atas jembatan sudah miring ke salah satu sisinya. Sungai itu berdiri di atas sungai Bakra yang berarus deras. Warga berkerumun dekat jembatan untuk merekam momen ambruknya jembatan tersebut.

Tidak ada korban dalam ambuknya jembatan itu. Jembatan tersebut awalnya dibangun dengan niat memudahkan lalu-lintas warga di distrik Kursakanta dan Sikti di Araria, Bihar, India. Jembatan dibangun dengan anggaran 12 crore (Rp22 miliar) namun ambruk sebelum sempat disahkan.

“Jembatan itu runtuh karena ada kelalaian dari perusahaan kontraktor. Kami menuntut adanya investigasi pada bidang administrasinya,” kata Vijay Kumar otoritas di Sikti.

#WATCH | Bihar | A portion of a bridge over the Bakra River has collapsed in Araria pic.twitter.com/stjDO2Xkq3