Taiwan Ingin Jadi Tujuan Turis Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan Tourism Administration Center in Jakarta pada 7-9 Juni 2024, meluncurkan pameran bertema kejutan Taiwan-Waves of Wonder yang menggabungkan antara kreativitas dan kesenangan dengan budaya. Pameran ini diselenggarakan di Emporium Pluit Mall dengan harapan bisa memperbanyak turis Indonesia yang melancong ke Taiwan.

Dengan mengundang 11 agen perjalanan ternama, enam maskapai penerbangan, dan salah satu bank terbesar di Indonesia yakni BCA, saling bersinergi dan bekerja sama untuk mempromosikan dan menjual produk perjalanan Taiwan yang paling kreatif dan wajib untuk dikunjungi.

"Menjadikan Taiwan sebagai tujuan wisata utama di pasar Indonesia merupakan tujuan jangka panjang. Beragamnya partisipan dalam pameran ini menunjukkan tekad besar Taiwan untuk terus mempromosikan pasar serta mengubah era pariwisata," demikian keterangan Taiwan Tourism Administration

Pameran Taiwan Travel Fair ini diikuti maskapai nasional - China Airlines, EVA Air, Starlux Airlines, Cathay Pacific Airlines, Malaysia Airlines, dan Singapore Airlines. Hadir pula dalam pameran sejumlah biro perjalanan untuk menciptakan cara yang lebih selektif bepergian ke Taiwan.

Zhou Shibi, direktur Taiwan Tourism Information Center in Jakarta, mengatakan Indonesia memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa - peringkat keempat di dunia, dan populasi Muslim menempati peringkat tertinggi di dunia dalam beberapa tahun terakhir, telah mendorong pihaknya untuk tidak hanya secara aktif mempromosikan lingkungan ramah Muslim, namun juga mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam lingkaran pariwisata Taiwan.

Taiwan Tourism Information Center in Jakarta berkomitmen mempromosikan wisata Muslim di antaranya dengan menginformasikan beragam pilihan restoran gourmet Muslim. Taiwan juga mengundang turis Indonesia untuk melakukan pemeriksaan medis dan kesehatan di sana, dan perjalanan insentif lainnya.

Hal lain yang menarik di Taiwan adalah wisata pertanian yang saat ini sangat populer. Di Taiwan juga ada Festival Musim Bunga Taiwan, Festival Balon Udara, keragaman budaya Hakka dan Suku Aborigin, serta wisata kuliner yang sayang dilewatkan di musim panas Taiwan.

