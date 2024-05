5 Daftar Negara Tersantai di Dunia, Indonesia Peringkat 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kategori negara tersantai di dunia diberikan kepada negara yang masyarakatnya memiliki tingkat stress yang minim, tingkat kebahagiaan yang tinggi, dan mampu menikmati hidup.

Konteks ‘tersantai’ bukan memiliki arti malas atau tidak melakukan apa-apa. Jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, santai memiliki arti bebas dari rasa tegang dan dalam keadaan bebas dan senggang. Santai berarti mampu menikmati hidup meskipun masalah tetap ada dan dihadapi.

Beberapa negara di bawah ini dikategorikan sebagai negara tersantai yang ditentukan berdasarkan beberapa kategori seperti faktor lingkungan, budaya, jumlah hari libur nasional, jumlah lahan hijau hingga hak asasi manusia.

Negara Tersantai di Dunia

Menurut riset dari sebuah agen perjalanan asal Inggris, Lastminute.com, beberapa negara ini dinobatkan sebagai Most Chilled Out Countries in The World.

Hasil ini dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti cuaca, suhu, polusi udara, hingga jumlah tempat spa. Negara yang cocok untuk dijadikan tempat bersantai dan berlibur.

1. Indonesia

Baca Juga: 10 Negara dengan Jumah Penduduk Terbanyak di Dunia

Indonesia dinobatkan sebagai negara tersantai di dunia. Negara kepulauan yang dilalui garis khatulistiwa ini selalu terpapar sinar matahari, sehingga suhu dan cuacanya dinilai sangat cocok untuk dinikmati oleh banyak orang terutama wisatawan mancanegara.

Indonesia juga memiliki suhu rata-rata sebesar 25 derajat celcius, sehingga cukup nyaman sebagai tempat tinggal.

Indonesia mendapatkan nilai terbaik dalam kategori lingkungan dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 186 ruang hijau dan budaya tempat spa yang tersebar di seluruh kota tujuan wisatawan.

Fasilitas yang baik dalam menjamu wisatawannya juga membuat Indonesia cocok sebagai negara untuk berlibur bagi wisatawan di seluruh dunia.

2. Australia

Negara ini memiliki nilai terbaik dalam kategori lingkungan hidup terutama kekayaan alam dan hak asasi manusianya. Australia memiliki jumlah libur sebanyak 30 hari dalam setahun.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Australia juga memiliki lebih dari 187 ruang terbuka hijau dan 40 ribu garis pantai yang melintasi negara ini, sehingga menjadikan Australia menjadi salah satu negara yang cocok untuk melakukan kegiatan surfing.

3. Islandia

Islandia (Iceland) memiliki hari libur sebanyak 36 hari setiap tahunnya. Negara ini dinobatkan sebagai salah satu negara terbaik untuk melihat bintang di langit.

Negara yang mendapat sebutan Land of Ice and Fire memiliki suhu rata-rata 1.75 derajat celsius. Keamanan yang terjamin di negara ini membuat wisatawan yang berkunjung merasa aman.

4. Selandia Baru

Memiliki kondisi wilayah yang hampir sama dengan Australia. Selandia Baru juga merupakan negara yang cocok untuk menjalani kegiatan surfing dan objek wisata laut lainnya. Tak heran jika negara ini dinobatkan sebagai negara tersantai di dunia.

5. Sri Lanka

Peringkat kelima ditempati oleh Sri Lanka. Suhu yang hangat dan cuaca yang baik menjadikan negara ini ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.

Alam yang tropis dan pantai dengan pasir putih memukau yang membentang menjadikan negara ini juga menjadi tempat favorite untuk berlibur dan bersantai.

Itulah, 5 negara paling santai dan cocok untuk dijadikan tempat berlibur.

ANGGITA VIANDHINI NUGROHO PUTRI

Pilihan Editor: 10 Negara dengan Jumah Penduduk Terbanyak di Dunia