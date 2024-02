Mantan Staf Google Klaim Mengundurkan Diri karena Rasisme

Shaun Maguire, mantan staf Google, baru-baru ini mengungkap kalau dia mengundurkan diri dari perusahaan itu setelah menduga dia ditolak mendapat promosi jabatan karena berkulit putih. Maguire menggambarkan Google seperti tempat sampah terbakar.

Sebelum benar-benar menceritakan kisahnya, Maguire melakukan jajak pendapat di X dengan menanyakan pada para pengguna apakah dia benar-benar harus mengungkap ke publik pengalaman saat dia tidak bisa mendapat promosi jabatan gara-gara berkulit putih dan 91 persen responden menjawab ‘Ya’. Dia mengungkap, Google menyangkal apa yang telah terjadi padanya dan tidak ada staf dari Google yang mencoba menghubunginya.

“Sejujurnya, ini menyedihkan. Saya tidak ingin kompensasi apapun. Saya hanya ingin Anda (Google) memperbaiki permasalahan ini, khususnya jika Anda ingin unggul dalam hal AI,” kata Maguire.

Should I go public with the story about the time I was told I can’t be promoted for being a white man?