Presiden Ferdinand Marcos Jr Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Rabu, 21 Februari 2024, mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto karena terpilih menjadi Presiden RI yang baru. Quick count atau hitung cepat Pilpres 2024 yang dilakukan sejumlah lembaga survei memperlihatkan pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang telak versi quick count dengan perolehan suara sekitar 57-60 persen. Prabowo pun telah mendapat ucapan selamat dari berbagai pemimpin negara.

“Saya menyampaikan selamat pada Menteri Pertahanan RI Prabowo karena unggul berdasarkan hasil perhitungan suara terakhir bahwa dia akan menjadi Presiden Indonesia berikutnya,” tulis Marcos Jr. di X.

My warmest congratulations to Defense Minister @prabowo on his commanding lead in the latest electoral count to be Indonesia's next President.

I look forward to deepening PH's bilateral ties with Indonesia, a close neighbor and partner in ASEAN, most especially as we celebrate…