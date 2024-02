Jenazah Hind Rajab Bocah Palestina Ditemukan 12 Hari setelah Hilang

TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah Hind Rajab, seorang bocah Palestina, 6 tahun, berhasil ditemukan keluarganya pada Sabtu, 10 Februari 2024 di daerah Tal al-Hawa, Kota Gaza, setelah 12 hari hilang. Hind meninggal usai terjebak dalam area yang terkepung militer Israel.

Selain Hind, ditemukan pula jenazah lima anggota keluarganya yang lain dan dua kru ambulans yang dikirim untuk menyelamatkannya. Lima anggota keluarga itu adalah paman dan bibi Hind beserta tiga anak mereka, ditemukan di dalam mobil.

In this video, horrifying scenes show the deliberate targeting by the Israeli occupation of the PRCS ambulance, resulting in the killing of our colleagues Yusuf Al-Zeino and Ahmed Al-Madhoun, who were just meters away from the child Hind. Hind tragically lost her life alone after… pic.twitter.com/PJiI6vtBei